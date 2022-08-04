«Путин воспринимает войну персонально». Посол в Ливане Игорь Осташ — о трех поражениях диктатора до 24 февраля и доказательствах краж зерна Россией

4 августа, 21:26
Эксклюзив НВ
Посол Украины в Ливане Игорь Осташ (Фото:www.annahar.com)

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ (Фото:www.annahar.com)

Автор: Алексей Тарасов

Российский диктатор Владимир Путин воспринимает полномасштабное вторжение в Украину персонально, ведь до 24 февраля уже проиграл три сражения, считает посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

В интервью Радио НВ дипломат рассказал, с какого времени глава Кремля мечтает о захвате Украины, подают ли руку российским дипломатам в Ливане и какие доказательства краж украинского зерна россиянами собрали на Ближнем Востоке.

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— Главный прокурор Ливана отменил приказ об аресте судна, на котором, по обвинениям Украины, наличествует краденая мука и ячмень из временно оккупированного Бердянска. Главный прокурор Ливана утверждает, что не обнаружил уголовного преступления. Какое этому объяснение?

— Начну с того, что это действительно было событие, всколыхнувшее весь Ливан, весь Ближний Восток, потому что событие было неординарным. Нам, вероятно, удалось впервые за последние месяцы задержать судно с краденым зерном на 144 часа. Это очень большая победа, поверьте мне. Нам удалось арестовать это судно, почти взять образцы для экспертизы. И самое главное — получить доказательство, что это было судно с краденой мукой из Украины, в том числе из Крыма.

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Нас три дня не допускали к судну, мы его вчера открыли. Это очень важно, когда ты ловишь вора за руку. Вот мы его вчера поймали за руку. Мы увидели мешки — восемь тысяч тонн муки и почти две тысячи тонн ячменя. В этих мешках очень четко написано: Красногвардейский элеватор. То есть это зерно было перемолото в Красногвардейске, в Крыму, на украинской территории. Это безоговорочное доказательство того, что они прибыли сюда с ворованным грузом.

Также доказательством является то, что судно было загружено не в порту Кавказ, как было подано в манифесте Карго, а в Феодосийском порту. Мы получили сателлитные спутниковые снимки из трех стран, три страны помогли нам и предоставили снимки из Феодосийского порта.

У нас были неопровержимые доказательства. В последний момент они поняли, что запахло жареным. Это не было наше поражение, это было бегство.

На самом деле они пытались заработать в Ливане, продать эту муку по 650 долларов, как они написали в своем заявлении, вместо того, чтобы продавать в Сирии, где цена была по 600 долларов.

У нас была очень серьезная позиция. Ливанскую позицию против нас возглавлял сам министр инфраструктуры Ливана, отвечающий и за порт, и за таможню. Они создали нам максимальную обструкцию и влияли на происходящую ситуацию. Несмотря на это, нам удалось и арестовать, и взять образцы, и доказать, что это ворованная мука.

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В уголовном производстве нашего Офиса генерального прокурора есть свидетельства ассоциации пострадавших фермеров о том, что у них в Бердянске украли зерно и перевезли его в Красногвардейск, где оно и было перемолото. Есть трекинг, есть грузовики, видимо, Iveco, которые везли это зерно и дали нам реальный трекинг, как оно переезжало из Херсона в Красногвардейск.

У нас очень много доказательств, что это зерно и мука были украдены, что его происхождение — из Украины. Поэтому мы не считаем это поражением.

Правительство [Ливана] оказалось меж двух огней. С одной стороны, мощный прессинг и России, и Сирии, и всех, кто за ним стоит, а с другой — Украина. Было очень сложно, было много политических влияний на этот процесс.

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