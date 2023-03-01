Они вооружают Кремль. Какие американские компании продолжают сегодня поставлять электронику российскому ВПК — данные исследования 1 марта, 13:52 Эксклюзив NV Смертельные поставки. Благодаря тому, что западные компании продолжают поставлять электронику российскому ВПК, армия РФ продолжает обстреливать ракетами Украину (Фото:Reuters)

Каким образом продукция крупных западных производителей микросхем попадает в Россию через сеть посредников, объясняют в своем отчете международные правозащитные и антикоррупционные организации.

Осенью прошлого года Кремль озаботился восстановлением своей боеспособности. Активные военные действия, массовые ракетные обстрелы, чувствительные потери в авиации застали российское руководство думать, каким образом пополнить запасы высокотехнологического оборудования, применяемого при создании военной техники.

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В сентябре 2022 года американское издание Politico опубликовало данные, которые получило благодаря утечке из секретного российского доклада. Там шла речь о наиболее необходимых компонентах для создания военной техники, которые для себя отобрал Кремль. В список вошли 106 различных единиц оборудования, среди которых микросхемы и чипы ведущих производителей вроде Cypress Semiconductor, Marvell, Texas Instruments и других.

Чуть позже подтвердились факты поставок в Россию микроэлектроники. Так, в ноябре 2022 года стало известно о том, что американская компания Trimble Navigation продолжает производить детали для российской системы навигации ГЛОНАСС. А в декабре Королевский Объединенный институт оборонных исследований заявил, что за семь месяцев (включительно до 31 октября) в Россию было переправлено западных компьютерных и других электронных компонентов на сумму не менее $ 2,6 млрд., из которых почти треть использовались в российских системах вооружения.

Таким образом армия РФ активно использует западную продукцию. К примеру, в российских ракетах Калибр, которыми обстреливают украинские города, были обнаружены компоненты американской компании Texas Instruments, а в известных ракетах Искандер найдены детали производства Cypress Semiconductor.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, что такие поставки жизненно необходимы для российского ВПК, ведь речь идет о восстановлении утраченного былого военного потенциала. Так, согласно данным нидерландской аналитической компании Oryx, которая специализируется на исследованиях военных действий и оружия, российская армия потеряла уже почти 10 тыс. единиц военной техники.