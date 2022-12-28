Британская разведка сообщила о ситуации в районе Кременной: РФ построила обширную оборону 28 декабря, 10:04 В районе Кременной оккупанты построили обширную оборону (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, оккупационные войска РФ построили обширную оборонительную линию в районе Кременной Луганской области, поскольку этот населенный пункт имеет важное логистическое значение.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Кременная была относительно уязвима с тех пор, как в октябре украинские войска продвинулись через город Лиман на запад.

В последнее время оккупанты, вероятно, укрепили линию фронта в районе Кременной, поскольку этот участок находится под постоянным давлением украинских сил, отметили в разведке.

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В ведомстве предполагают, что войска РФ, вероятно, будет уделять первоочередное внимание удержанию линии фронта именно здесь.

Кремль утверждает, что «освобождение» территории Донбасса является основным оправданием развязанной им войны против Украины, напомнили в разведке.

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

Он также сообщал, что боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты вывезли «администрацию» из Сватового в Луганск.

