Жительнице Херсона удалось вернуть свою дочь из РФ, ее вывезла знакомая для получения соцвыплат 29 мая, 14:11 Жительница Херсона пережила оккупацию, потери связи с дочерью, а после освобождения города сама вернула ее из РФ (Фото:Суспільне Херсон)

Жительница Херсона Светлана вернула из России свою 15-летнюю дочь Алину, которую вывезла мама лучшей подруги подростка перед освобождением города от российских оккупантов.

Как сообщает The Guardian, мама и дочь до начала полномасштабного вторжения РФ жили в Херсоне. Во время оккупации Алина общалась пророссийски настроенной мамой своей лучшей подруги — Евгенией.

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Женщина настаивала, чтобы семья Светланы и Алина брала гуманитарную помощь у представителей оккупационной «власти» города.

Девочка рассказала журналистам, что считала Евгению своим другом, и когда женщина предложила бежать в Россию в «безопасное место», она была напугана и согласилась.

Реальность оказалась совсем другой. В материале говорится, что Евгения рассматривала заботу об Алине как способ получить деньги и лучшую квартиру от социальных служб в России. Переехав в РФ, она стала жестокой.

«Эта женщина лгала Алине. Она сказала ей: „За то, что ты разговаривала с российскими солдатами во время оккупации и брала еду и воду, украинские солдаты будут пытать и убивать тебя. Нам нужно бежать, потому что мы в опасности“. Я сказала Алине, что это все ложь, но она поверила ей, украла свидетельство о рождении и уехала с ней в октябре прошлого года», — рассказала Светлана.

Позже мама нашла свою дочь в соцсетях, оказалось, что Алина находится в российской деревне в 1500 км от Херсона.

Светлана связалась с дочерью через приложение Viber, Алина плакала. Когда Евгения узнала об этом, она забрала у Алины телефон.

«Я так испугалась. Евгения была такой дружелюбной, когда я была в Украине, но она обманула меня. Когда она узнала, что я разговариваю с мамой, она разозлилась и ударила меня. Она была одержима деньгами и тем, что она может получить от властей опеку надо мной», — рассказал девочка.

Светлана поехала за своим ребенком, преодолев путь в РФ через Польшу и Беларусь. Там она сделал официальное заявление о том, что Алина — ее родная дочь. Оказалось, что Евгения отправила девочку в «реабилитационный центр» в 80 км от дома, чтобы спрятать ее, пока она оформляет документы на удочерение.

Алине не успели оформить российское свидетельство о рождении и Светлане удалось забрать ее в Украину.

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