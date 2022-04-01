«Джокер бьет туза». Как Зеленский стал главным оппозиционером в РФ и что ему нужно вспомнить из прошлого, чтобы выиграть у Путина войну 1 апреля, 09:28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото:Коллаж НВ / Ukrainian Presidential Press Service / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В истории, мифологии, книгах или фильмах достаточно примеров, когда, казалось бы, слабый герой, но преодолевает в битве своего мощного соперника: Одиссей и великан Полифем; Остап Бендер в неравном бою против советской системы; бог Локи, который издевался над могучим Одином.

Очень вероятно, что в войне двух государств, где лидерами являются президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин, победит эрудированная, хоть не столь большая и сильная страна.

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Так склонен считать международный обозреватель НВ Иван Яковина. В эфире Радио НВ он проанализировал два разных типа политиков, а потому и разные тактики ведения войны; почему началась конкуренция между Путиным и Зеленским и когда президент Украины стал главным оппозиционером в России; как прошлое комика и студия Квартал 95 могут уничтожить диктатора.

Два типа политиков

Когда Зеленский только объявил о своем намерении стать президентом, я почти сразу сказал, что он победит. При этом я не смотрел 95 Квартал, фильмы с участием Зеленского и плохо знаю, чем он занимался до того, как пошел в политику.

Но тогда Зеленский мне показался более современным, чем почти все украинские политики, которые отчасти устарели с его появлением. У Зеленского другой стиль: он не советский и даже не постсоветский, а космополитичный.

22 февраля 2019 года. Зеленский еще не победил на президентских выборах, но уже заявил о своем участии в них / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Постсоветские политики — это обычно такие политические зубры, тяжеловесы с квадратными лицами. Они такие небожители, которые все знают, все умеют, любят делать жесткие бескомпромиссные заявления. Очень важно об этих людях сказать то, что у них всегда очень серьезные некие идеологические обоснования собственной правоты.

Постсоветские политики любят продвигать некие скрепы, какую-то духовность, некие исторические максимы ими движут. Они часто прибегают к национальной памяти, как к источнику своей легитимности. Но это все для народа. Сами они, конечно, любят париться в баньках с дамами с пониженной социальной ответственностью либо отдыхают где-нибудь на Майами и на Мальдивах.

Думаю, все знают этих постсовковых политиков, упакованных в супердорогие итальянские костюмы. Эпоха такого рода публики, на мой взгляд, заканчивается.

Путин на концерте, посвященном восьмой годовщине референдума в Крыму, одет в дутое пальто от люксового итальянского бренда Loro Piana, которое, согласно данным соратников Навального, стоит около полутора миллионов рублей. 18 марта 2022 года / Фото: RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS

И вот Зеленский в Украине стал одним из первых людей нового качества. Он менеджер, очень простой и лояльный к своим избирателям, он не требует от них ежедневного духовного подвига и кристальной моральной чистоты. Он в общем-то говорит: «Я вас понимаю, что вы не идеальные люди. Я тоже не идеальный человек. В общем давайте как-то с этим работать».

При этом Зеленский еще менее возвышенный и, можно сказать, с точки зрения всех остальных политиков, абсолютно бездуховный, потому что он юморист, шутник, актер, плут, хитрец и джокер. Но при этом он тот самый джокер, который бьет туза, как мы уже убедились.

Это такой Одиссей, который схлестнулся с огромным, могучим великаном Полифемом и победил его за счет хитрости, а не за счет силы. Это скандинавский бог Локи, который издевается над могучим Одином. Это такой Остап Бендер, который пошел в неравный бой против всей советской системы и одолел ее. Это Ходжа Насреддин против всемогущего падишаха. Это отчасти, наверное, Давид против Голиафа, хотя там более о силе, а не о хитрости.

В общем люди такого рода побеждают не за счет какой-то невероятной силы, но они всегда вступают в поединок с нечеловеческой силой. И очень часто ее побеждают, но не за счет своих мускулов, не в лобовом столкновении, а за счет ловкости, хитрости, подвижности интеллектуальной, физической, эмоциональной.

Кстати, не всегда эти люди хорошие. Локи — плохой, Бендер так вообще уголовник, Одиссей кучу народу перебил. Это не обязательно добрые персонажи, они просто другие, у них иной способ действия, работы. Их интеллектуальная, моральная, эмоциональная, а иногда физическая подвижность, ловкость дают им некоторые преимущества перед этими скалоподобными оппонентами.

Внешне такой хитрец может казаться смешным или даже нелепым, но в этом отчасти и его сила.

Я хочу вспомнить Бориса Джонсона, британского премьера, который на самом деле перед выходом на сцену или в телеэфир специально делает себе лохматую прическу, чтобы казаться таким увальнем деревенским, неказистым, непонятным. При этом он — человек блестящего ума. Джонсон всех своих противников побеждает за счет хитроумных схем, интеллект у него присутствует.

Борис Джонсон / Фото: REUTERS/Henry Nicholls

В общем: такие люди часто выглядят странно, нелепо, их сила не в мускулах, не в физической силе. Я бы сказал, что сила таких людей в умении использовать энергию их оппонентов, противников в своих интересах.

Что сейчас происходит на поле боя?

Армия Путина — это такой огромный закованный в железо боевой носорог. Она помчалась на этого щуплого несчастного Зеленского, который стоял с кучкой своих сторонников, надеялись за два дня взять Киев. Зеленский отошел просто будто в сторону, а за ним была железобетонная стена киевских укреплений. Этот носорог разбил себе голову об эту бетонную стену украинских городов и сейчас отступает.

Причем Зеленский не какой-то великий военный стратег. Он поменял ход войны, навязал российским войскам свой ход оперативной деятельности на поле боя. Он вынудил российские войска пытаться брать города, у них это не получилось и они получили по башке в результате. Теперь в Кремле паника, начались чистки, сажают генералов, строят козни друг другу всякие начальники — полный хаос. Вся российская армия в значительной степени дезориентирована, они уже второй раз по ходу войны меняют свои стратегические и тактические планы. Армия несет большие потери: даже по официальным российским цифрам больше, чем понесли в Афганистане или в Чечне. Но при этом армия, как обезумевший после ослепления великан Полифем, громит все вокруг, крушит, уничтожает жилые дома и людей.

Кстати, я понял, как мне кажется, почему для нападения на Украину была избрана дата 24 февраля. Путин не считает Украину чем-то отдельным от России. Он считает, что украинская армия — это наследница старой советской армии. В той армии была шутка: если нападать на Советский Союз, то это надо делать 24 февраля, потому что все солдаты и офицеры лежат с адского бодуна и подняться не могут — 23 февраля очень дружно и громко отмечали День советской армии. Я предполагаю, что Путин так и подумал.

Путин не может даже представить, что этот день праздником для Украины не является. То есть даже в таких мелочах проскальзывает пренебрежительное отношение к Украине, отказ Украине со стороны Путина в идентичности.



Зеленскому сейчас нужно выигрывать войну на поле боя. Украинская армия использует безумную сверхчеловеческую силу, самоуверенность, энергию, мощь своего оппонента, чтобы этого же оппонента и наказать, применить его собственный разбег против него самого. То есть использует партизанскую тактику, которая по-английски называется hit and run. Часто делает так, что противник своей же артиллерией, авиацией лупит по своим войскам. Недавно около Харькова российская авиация очень круто отбомбилась по российской же армии.

Украинский стиль войны меня лично иногда просто потрясает. Абсолютно бесподобный эпизод отметил журнал The Economist. У российских военных фактически нет системы современной связи, которая позволяла бы им нормально координировать свои действия на поле боя. Украинцы запросто прослушивают радиоэфир противника, глушат его переговоры. Как глушат? Включая в переговоры российских военных музыку в стиле heavy metal прямо во время боя! Это настолько круто, что я даже не сразу поверил в эту новость.

Украинцы гораздо лучше координируют свои действия, более эффективно наносят удары по наступающим на Мариуполь войскам. То есть, несмотря на гигантское численное преимущество, россияне все никак не могут взять Мариуполь во многом из-за того, что у них там вместо команд со стороны начальства в рациях звучит heavy metal.

Также Россия не может сделать единый фронт наступления — не хватает сил и средств. Они наступают «червяками» вдоль дорог, которые очень легко атакуются из засады. При этом эта партизанская тактика — только начало. Через месяц потеплеет и партизаны смогут жить совершенно спокойно где-нибудь в палатке в лесу, что расширит географию их действий. А деревья и кусты станут наконец-то зелеными — появится гигантское количество укрытий. Партизанщина расцветет с новой невиданной силой. Думаю, что и из-за этого сейчас россияне пытаются отступать с севера.

Как Зеленский стал главным российским оппозиционером?

Фото: Ukrainian Presidential Press ServiceHandout via REUTERS

Тут я перехожу, наверное, к главному — политическая, психологическая сфера боевых действий, где не стреляют из пушек, пулеметов, но она не менее важна, а может быть даже более важна и интересна.

Необходимо окунуться в психологию российского лидера и Кремля. Путин, как и любой диктатор, просто требует и жаждет от своего народа не просто уважения, но самой настоящей любви. Любовь его интересует во всех проявлениях. Путин хочет быть красивым внешне, привлекательным. Для того, чтобы всем нравиться, он, как мне кажется, злоупотребляет гиалуроновой кислотой, филлерами для лица, ботоксом, также тем обстоятельством, что постоянно где-то ездит с голым торсом.

Путин в отпуске. Август 2017 года / Фото: AFP

Он хочет, чтобы народ и, наверное, весь мир воспринимали его молодым, подтянутым, здоровым, сильным. Но главное его требование к народу — быть единственным. Российская политическая система исключает появление и даже существование любого человека, который был бы популярнее, чем Путин. Внутри России Путин действительно перебил, пересажал всю оппозицию, всех людей, кто мог бы с ним хоть как-то тягаться. Никого не осталось — русских либералов, оппозиционеров уже давно нет, это вымерший вид.

Но в 2019 году на выборах президента Украины победил Зеленский. В Украине началась внутренняя политическая борьба и никто не заметил, что Зеленский тем временем очень быстро стал одним из главных политиков в российском информационном поле. Все телевизионные шоу в России были заполнены именно украинской политикой.

Хотя Зеленского в телевизионном эфире РФ постоянно ругают, проклинают, россияне все равно находят его достаточно интересным, а главное — живым на фоне всех этих зомби из российского Совета безопасности, Государственной Думы, Совета Федерации и на фоне самого Путина.

Путин в какой-то момент начинает чувствовать — что-то не то. ФСБ пожалела диктатора сказав, что Зеленский живет без славы, хотя к этому моменту он уже едва не стал причиной импичмента Дональда Трампа, поэтому славы было хоть отбавляй. Но самое ужасное для Путина то, что Зеленский — молодой, подтянутый, накачанный, деловой, веселый, энергичный, популярный и далее по списку.

Путин, который привык себя чувствовать таковым, понимает, что на фоне украинца он начинает выглядеть как жалкая, старая, слабая развалина. Это сводит его с ума. Оскорбления в адрес Зеленского с экранов телевидения РФ начинают литься уже бесконечным потоком, но народ в России все равно достаточно благожелательно относился к Зеленскому.

А на днях Зеленский сделал очень мощный выпад против Путина. Фактически он принял на себя ту роль, которую навязывали в Москве, но от которой он отказывался. Когда началась война, ему пришлось это сделать: Зеленский стал главным российским оппозиционером.

Зеленский бросил вызов Путину

Президент Украины дал большое интервью нескольким российским журналистам, в котором на русском языке говорил о войне.

Зеленский бросил вызов Путину на территории Путина, а именно — во внутриполитической сфере Российской Федерации. Потому что президент рассуждал не только об Украине, а и о РФ, россиянах, о том, какое будущее ждет Россию в том случае, если война не прекратится, и что будет с ними, если война все-таки будет закончена.

Самая важная часть интервью Зеленского, на мой взгляд, была тогда, когда он рассказал российским журналистам об убитых российских солдатах, офицерах, что Путин не хочет забирать тела военнослужащих назад в Россию. Зеленский об этом говорил изумленно, рассеянно. Было очевидно, что ему даже жалко убитых врагов, что, в отличие от Путина, у него хватает эмпатии и на своих, и даже на тех, которые брошены в поле и гниют. Это, конечно, сильнее, чем любые пропагандистские штампы.

Только этим интервью, которое в России посмотрели миллионы, Зеленский снизил поддержку войны в российском обществе и мощно расшатал поддержку самого Путина.

А в глазах самого Путина Зеленский снова становится его соперником, альтернативой. Путин видит, как весь мир восхищается украинским президентом: его зовут выступать в парламенты разных стран, каждое его слово ловят иностранные СМИ, он реально вдохновляет многих людей. Путин долгое время считал себя величайшим лидером на планете Земля; человеком, которому, как он сам говорил, после смерти Ганди вообще и поговорить не с кем. И сейчас он видит то, что происходит с Зеленским, и сгорает от черной зависти. У Путина такое чувство, что Зеленский украл его жизнь.

Сам Путин сидит в глубоком бункере, всеми ненавидимый, всеми презираемый. Он даже своих самых верных подданных сажает на расстоянии 20 метров от себя, чтобы они не могли до него допрыгнуть и придушить.

Ключ к победе

Думаю, что Зеленский сейчас мог бы даже усугубить чувство одиночества и отчаяния Путина. Как мне кажется, это могло бы стать ключом к победе в этой войне.

Объясню. Выиграть у России в прямом военном столкновении (армия на армию) можно, но сделать это очень трудно. Последние 20 лет Россия все свои финансы и немалые силы вкладывала именно в военную сферу. Много украли, но много все равно было построено. Путин клепал оружие, готовил Росгвардию, создавал целые корпорации всяких наемников, «вагнеровцев», строил Кинжалы, Посейдоны, ракеты, танки и т. д. В результате Россия получила действительно огромную и до зубов вооруженную армию. Сейчас эта армия в полном составе напала на Украину.

Ценой неимоверных жертв и усилий эту армию удалось остановить. Однако победить эту гигантскую машину смерти, на мой взгляд, можно больше хитростью, чем схваткой лоб в лоб.

Мариуполь. 30 марта 2022 года / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Хитрость должна быть военная. Мы видим, что в таких схватках украинская армия как раз побеждает. Но это не все. Нужна политическая, дипломатическая, психологическая хитрость.

Здесь очень полезной может быть эта уже немного подзабытая ипостась Зеленского — шутника, джокера, обманщика, хитреца. Используя эти навыки, он может выставить Путина смешным, неповоротливым, жадным, глупым, чванливым. Но самая главная задача состоит в том, чтобы выставить Путина слабым, смешным, ничтожным и бесполезным.

Только таким образом в России можно отделить народ от элиты и царя, создав между ними стены отчуждения. Количество гробов и похоронок на российский народ никак не повлияет — они привыкли. А повлиять может чувство того, что все эти гробы, похоронки — абсолютно зря, что царь ничего не может добиться, что у него какие-то глупые смешные идеи, которые невозможно реализовать.

Зеленского в России слушают и слышат. Думаю, он бы мог повлиять на общественное мнение там. Пускай это не воспринимается как совет. Это мое личное мнение.

Он может донести россиянам эти понятные, ясные, очевидные всем вещи: что война — это плохо, что убивать нельзя, что надо прекращать войну немедленно. Что захватывать чужую землю (даже если этого очень хочется твоему начальнику) нельзя, это преступление.

Рано или поздно, я уверен, это дойдет до большинства россиян, которые сейчас страшно зазомбированы. Первая чеченская война тоже начиналась ура-патриотизмом, но им все-таки дошло. Важно, чтобы эти простые максимы дошли до людей как можно скорее.

Можно бороться против российской пропаганды, влиять на нарратив внутри России и менять политическую расстановку сил внутри РФ, даже находясь за границей.

На поле боя победить очень тяжело, а всякие хитрые штуки, ходы, работа с аудиторией, с большими массами людей, умение насмешить, заставить расплакаться — все это, подозреваю, специалисты 95 Квартала умеют делать очень хорошо. Этим надо пользоваться.

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