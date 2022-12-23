Тайна для пилотов и высочайшая срочность. Как США организовали сверхсекретный визит Зеленского в Вашингтон — WP 23 декабря, 11:13 Сюжет Пресс-конференция Джо Байдена и Владимира Зеленского (Фото:Leah Millis / Reuters)

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон обсуждался месяцами, но был подготовлен за считанные дни в режиме чрезвычайной секретности. Пилоты американского самолета, который доставил президента Украины из Польши в США, не знали о своем пассажире вплоть до момента, когда он поднялся на борт.

Американское издание The Washington Post раскрыло неизвестные ранее подробности визита Владимира Зеленского в США.

Публикация основана на рассказах 10 источников WP, включая чиновников Белого дома, других представителей администрации Байдена, помощников членов Конгресса и прочих лиц, участвовавших в планировании сверхсекретной поездки президента Украины.

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НВ рассказывает о главных фактах, которые стали известны из этого материала.

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Поездка Владимира Зеленского была организована за считанные дни, об этих планах знала лишь узкая группа представителей Белого дома и других высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена. Чтобы избежать утечек информации и других угроз безопасности, посол США Бриджит Бринк лично встречалась с помощниками Зеленского в Киеве, большая часть контактов Белого дома по организации поездки также происходила напрямую с командой Зеленского.

Решающим «катализатором» визита стал телефонный разговор Байдена и Зеленского 11 декабря. До этого президент Украины в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что хотел бы совершить свою первую с начала вторжения зарубежную поездку именно в США, однако ситуация с безопасностью в Украине делала такую ​​поездку «почти невозможной» вплоть до декабря. К концу ноября разговоры стали более предметными, пишет WP, а 11 декабря Байден в телефонном разговоре с Зеленским рассказал президенту Украины о хороших новостях. Президент США сообщил, что дал указание Пентагону уделить первоочередное внимание ПВО Украины и что передача Киеву противоракетной батареи Patriot теперь является реальной возможностью, а также рассказал о «позитивных сигналах» из Конгресса о готовности законодателей поддержать пакет помощи Украине на сумму $45 млрд. Но именно новость о ЗРК Patriot, похоже, подтолкнула Зеленского совершить поездку как можно быстрее, сказал WP представитель Белого дома.

14 декабря Белый дом направил Зеленскому официальное приглашение, через два дня президент Украины согласился совершить поездку. 18 декабря, вскоре после того, как Аргентина победила Францию ​​в финале Чемпионата мира в Катаре, высокопоставленные чиновники США получили известие, что визит официально подтвержден и Зеленский прибудет в Вашингтон через три дня. Лишь в этот момент чиновники Белого дома предупредили небольшую группу лидеров Конгресса, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы они могли организовать его выступление на специальном заседании обеих палат Конгресса США.

После визита в Бахмут Зеленский заезжал в Киев. «Как только президент Украины вернулся в столицу с линии фронта, он добрался поездом до польской границы, где пересел в автомобиль, организованный официальными лицами США для 90-минутной поездки в Жешув», — рассказывает о пути Зеленского в Польшу WP.

Зеленский не отменил поездку, вопреки тому, что о ней стало известно преждевременно. Американские чиновники надеялись сохранить визит президента Украины в полном секрете до тех пор, пока он безопасно не покинет пределы Украины. Однако за несколько часов до того, как Зеленский пересек украинскую границу, издание Punchbowl News сообщило, что лидер Украины планирует отправиться в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом. Чиновники США быстро предупредили об этом делегацию Зеленского, которая как раз находилась в пути — однако он сказал, что даже не рассматривал возможность отмены поездки.

Пилоты американского самолета, доставившего Зеленского в Вашингтон, до последнего не знали о своем пассажире. «Когда 20 декабря военный самолет США приземлился на взлетно-посадочной полосе в польском Жешуве, экипаж самолета полагал, что заберет посла США в Украине [Бриджит Бринк] и нескольких высокопоставленных украинских чиновников», — рассказывают журналисты WP. До тех пор, пока Зеленский не вышел к трапу самолета из американского автомобиля, которым его доставили, пилоты не знали, что повезут в Вашингтон президента Украины.

Прямой перелет из Польши в США занял 11 часов. Американский самолет с Зеленским на борту приземлился на Объединенной базе Эндрюс [24 км от Вашингтона], где его ждала красная дорожка и делегация официальных лиц США.

Пресс-конференция Джо Байдена и Владимира Зеленского / Фото: ОП

До встречи с Байденом Зеленский и вся делегация Украины прошли тесты на COVID-19. После прибытия в США Владимира Зеленского и его помощников доставили в Блэр-Хаус — официальную резиденцию президента США для гостей главы государства, которая расположена напротив Белого дома. «Над зданием развевался украинский флаг, а персонал приготовил разнообразие блюд из курятины, рыбы, а также праздничные угощения, включая шоколад и традиционное шоколадное печенье «, — рассказывает о деталях WP. У Зеленского была возможность принять душ и отдохнуть перед встречей с Байденом. Кроме того, президента Украины и всю украинскую делегацию проверили на COVID-19, что на данный момент является установленной процедурой для встречи с президентом США. «Это был бы кошмар», — сказал один американский чиновник о гипотетической ситуации в случае, если тест Зеленского на коронавирусную инфекцию дал бы положительный результат.

Большинство конгрессменов не знали о визите Зеленского и срочно вернулись с рождественских каникул. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее помощники держали информацию в секрете, поэтому члены Конгресса США до последнего ничего не знали о планах выступления Владимира Зеленского. В итоге визит украинского лидера застиг законодателей Капитолийского холма врасплох: часть из них уже уехали из Вашингтона на рождественские праздники и теперь пытались спешно вернуться, чтобы успеть послушать речь Зеленского лично.

Нэнси Пелоси на парламентском уровне готовила почву для визита и выступления Зеленского. В октябре она встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком в хорватском Загребе. Изначально Пелоси полагала, что Зеленский может отправиться в Вашингтон в октябре или ноябре, а впоследствии поддерживала тесный контакт с Джейком Салливаном, советником Байдена по национальной безопасности, вплоть до завершения организации визита президента Украины. В итоге символический обмен флагами в Конгрессе США — когда Зеленский передал Нэнси Пелоси знамя из Бахмута, а та подарила лидеру Украины американский флаг — «стал важным моментом для спикера всего за несколько дней до ее ухода с поста лидера демократов», напоминает WP.

Чиновники Белого дома сочли максимально символичным избранное Зеленским время для визита. «Зеленский прибыл на 300-й день вторжения, в самый короткий день в году и в самую длинную ночь зимы. Это был невероятный сигнал о том, что на пороге зимы мы едины», — сказал один из представителей Белого дома.

Президент Украины провел в США 9,5 часа. Сверхсекретное планирование поездки «окупилось как для Зеленского, так и для Байдена», пишет WP. Приезд президента Украины дал Байдену «прекрасную возможность сохранить импульс» для поддержки Украины, которая стала определяющим делом его президентства. Зеленскому же визит обеспечил видный шанс «показать соотечественникам, что и он, и они пользуются поддержкой самой влиятельной страны мира».

«Его присутствие [в Вашингтоне] — это напоминание о том, как опасно обесценивать силу самой идеи Украины, — сказал WP сенатор Крис Мерфи, присутствовавший на выступлении Зеленского в Конгрессе. — Ожидалось, что его страна падет в течение нескольких дней, а сам он будет мертв, если останется в Киеве. Так что хотя эффективными были и его слова [речь перед конгрессменами], но сам образ Зеленского в Конгрессе через год после вторжения посылает действительно мощный, неотвратимый сигнал».