В сопровождении самолета-разведчика и истребителя. СМИ сообщили новые детали поездки Зеленского в Вашингтон 23 декабря, 09:44 По некоторым данным, Зеленский летел в Вашингтон на правительственном самолета ВВС США (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский преодолел часть пути в полете до США в сопровождении самолета-разведчика НАТО и истребителя F-15, пишет ВВС со ссылкой на источники.

Отмечается, что такие экстраординарные меры, которые были предприняты в целях безопасности, свидетельствуют о важности отношений между двумя странами, особенно на фоне того, как Украина отстаивают свою независимость в борьбе с войсками РФ.

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Издание напомнило, что Зеленский сначала прибыл на поезде в польский город Перемышль. Там украинская делегация пересела в ожидающие их автомобили, включая черные Chevrolet Suburban — любимую модель правительства США. Во время дороги в Вашингтон украинского президента также сопровождала посол США Бриджит Бринк.

Затем в аэропорту польского Жешува Зеленский сел в самолет ВВС США, его сопровождал самолет-разведчик НАТО и американский истребитель.

Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в воздушное пространство над Северным морем, натовский разведывательный самолета проверил местность, так как море в этом районе патрулируют российские подводные лодки.

Американский истребитель F-15, взлетевший с базы в Англии, сопровождал полет Зеленского на протяжении части его пути.

Спустя почти 10 часов после взлета самолет с украинским президентом приземлился недалеко от Вашингтона.

По прибытии ему была предоставлена охрана Секретной службы. Ситуация в Украине заставила сотрудников службы безопасности проявить повышенную бдительность.

«Мы прекрасно понимаем, что у России есть агенты в этой стране, и она может попытаться что-то предпринять. Мы знаем, что поставлено на карту», — отметил один из высокопоставленных американских чиновников, который знаком с подготовкой визита.

Издание также отмечает, что на данный момент Зеленский уже пересек границу с Украиной, но американские чиновники службы безопасности успокоятся только тогда, когда он благополучно вернется в Киев.

21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Белый дом публично не объявлял о предстоящем визите украинского президента до 1:00 среды, ожидая, чтобы Зеленский благополучно покинул Украину.



В США он встретился с президентом Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Визит в Вашингтон был окончательно подтвержден всего за три дня до поездки, 18 декабря. Возможность встречи обсуждалась Зеленским и Байденом во время телефонного разговора 11 декабря.

