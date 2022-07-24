«Россия — страна-изгой». Экспорт зерна должен обеспечиваться грубой военной силой — Огрызко о Стамбульском соглашении, роли ООН и Турции 24 июля, 16:35 Эксклюзив НВ Экспорт зерна должен обеспечиваться грубой военной силой — Огрызко (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В интервью Радио НВ дипломат, министр иностранных дел в 2007—2009 годах Владимир Огрызко рассказал, чем следует дополнить соглашение, чтобы Россия его выполняла, и какую роль в процессе экспорта украинского зерна играют Турция и ООН.

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— Россия изначально не собиралась выполнять соглашение?

— Мы ведь имеем дело с Россией. Уже, наконец, нужно избавиться от иллюзий и мнения о том, что Россия является адекватной стороной для любых переговоров и договоренностей. До сих пор на Западе, да и у нас тоже считают, что то, что сказала Россия, то, что она подписала, имеет какую-то силу. Это абсолютная иллюзия. От нее нужно максимально быстро отказываться.

РФ — это другой мир, другая логика, иное представление о том, что такое правда и неправда, добро и зло. Мы, люди с традиционной формой нормального сосуществования, цивилизованной формой должны прекратить верить в то, что с Россией можно о чем-то договариваться. Это такая страна, которая исторически доказала, что она является изгоем. И с этим изгоем нужно что-то делать.

А вот что делать? Это ключевой вопрос, на который следует искать ответ совместно с нашими западными партнерами.

— Но мы пошли на это соглашение, видели свою выгоду. Определенным образом на нас оказывало давление мировое сообщество. И будто бы соглашение начало работать в течение 120 дней. Возникает вопрос: чего это соглашение стоит и как оно начнет работать?

— Оно будет работать только в той мере, в какой мы сможем обеспечить выполнение условий, необходимых для Украины.

Если мы надеемся, что некая ООН или кто-то еще обеспечит выполнение этого соглашения, то мы очень наивные люди. У ООН нет инструментов для того, чтобы обеспечить выполнение этого соглашения. Максимум, что смогла ООН, на хорошие услуги, услуги посредника, с помощью которого сформулированы определенные принципы. Все остальное — это уже не ООН. ООН является импотентной организацией по обеспечению решений в сфере безопасности. Не следует питать никаких иллюзий.

Обеспечить выполнение наших интересов можно только одним путем. Когда мы договоримся с нашими партнерами на Западе, эта продовольственная операция будет обеспечена грубой военной силой. Тогда у нас есть шанс, что договоренность будет выполнена.

Если мы будем полагать, что она выполнится сама собой, то Россия в первый же день, когда сухогрузы повезут зерно на соответствующие рынки, совершит тысячу провокаций. И потом РФ скажет, что она к этому не имеет никакого отношения. К такому сценарию нужно быть сразу готовым.

— Что вы имеете в виду, когда говорите о договоренностях с западными партнерами о грубой военной силе? Они ведь не введут в Черное море свои военные корабли?

— Если какая-то страна член Альянса заводит свои корабли в Черное море, то они, по меньшей мере, 21 день там могут находиться. Этого достаточно, чтобы провести конвой и затем изменить название страны. Сегодня была, условно, Италия, завтра будет Испания, или Британия, или кто-либо другой, кто имеет возможность оказать помощь в конвоировании этих сухогрузов.

Вопрос здесь в политической воле. На мой взгляд, для того чтобы эта операция с вывозом зерна была успешной, необходимо принять политическое решение. Если оно будет принято, то проблем с реализацией этого соглашения не возникнет.

Если же мы бросим это на произвол судьбы и будем думать, что Россия нам позволит делать то, что мы хотим, то мы серьезно ошибаемся.

— Интересная позиция Турции и ее роль в этой истории. После обстрелов министр обороны Турции заявил, что коммуницировал с российской стороной, и там ему заявили, что вроде бы не причастны к ракетному удару и «исследуют вопросы». Затем представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что они причастны к удару. Возникает вопрос: на чьей стороне Турция? Действительно ли она выполняет функцию арбитра, на которую хотела претендовать? Не чувствует ли она себя униженной?

— Вопрос не в унижении, а в том, на чьей стороне находится Турция. Многие отмечают ее положительную роль в том, что такая договоренность была достигнута. И это действительно так. Однако давайте не будем забывать, что Турция пытается играть сразу на двух шахматных досках — и на украинской, и на российской, но в любом случае с выгодой для себя.

Мы должны все эти усилия воспринимать, безусловно, положительно, но понимать, что 100-процентной проукраинской позиции мы не дождемся.

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— Это страна НАТО. Насколько сейчас Турция ведет себя как член Альянса?

— Это вопрос, который руководители НАТО должны были задать себе еще в тот момент, когда Турция приобрела у России ЗРК С-400. Правда, украинские воины доказывают, что это все металлолом на самом деле, и совсем не отвечает тем ожиданиям, о которых десятилетиями кричала российская пропаганда и втюхивала всем импортерам ее оружие — «новейшее, самое современное, передовое». Ее способности довольно посредственные.

Еще тогда нужно было подумать, как себя ведет Турция как член НАТО. За что она, кстати, получила ответные санкции от американцев.

Это вопрос о попытках Турции усидеть на двух стульях. С одной стороны, дружить с Россией, а с другой — быть членом НАТО. Так долго, наверное, не продлится.

Хотя, безусловно, потенциальная роль Турции в сдерживании России очевидна.

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