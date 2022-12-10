Запад сможет заставить Путина выплатить репарации, прецедент уже был — канадская журналистка 10 декабря, 08:50 Канада стала первой страной, пересмотревшей законы о санкциях, чтобы разрешить конфискацию замороженных государственных и частных активов (Фото:Pixabay)

В мире существуют опасения по поводу конфискации замороженных российских активов, потому что это может помешать странам хранить резервы в долларах. Однако в истории был случай, когда подобная конфискация произошла легитимно, пишет редактор канадского издания National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис.



"Есть прецедент — неспровоцированное вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году стоило его казне $52,4 млрд в виде репараций, полученных из замороженных средств в центральных банках других стран", — напоминает она.

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В настоящее время «Большая семерка» и союзники заморозили примерно $350 млрд резервов Центрального банка России и ищут офшорные активы, принадлежащие российским олигархам. Все эти средства должны быть законно конфискованы, а затем направлены на финансирование победы Украины и оплату восстановления страны, отметила Фрэнсис.

«Поскольку конца войне не видно, приоритетом является заставить Путина заплатить за войну, которую он начал, — говорится в ее публикации. — Нет сомнений в том, что эти активы Центрального банка юридически „принадлежат“ России, но также нет сомнений в том, что они должны быть переданы Украине».

По словам Фрэнсис, кое-кто в Америке выступает против конфискации, потому что это, возможно, помешает странам хранить свои резервы в долларах из-за опасений, что в будущих конфликтах Соединенные Штаты и их союзники конфискуют средства любого врага, конкурента или противника. Но, несмотря на определенные сомнения, члены Альянса добиваются конфискации замороженных средств РФ.

Она отметила, что Канада стала первой страной, пересмотревшей законы о санкциях, чтобы разрешить конфискацию государственных и частных активов, хотя эти поправки еще не вступили в силу. Сумма замороженных российских средств в Канаде, возможно, измеряется десятками миллиардов долларов, считает автор.

Уже есть и международно-правовое обоснование: 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности за ее действия и принуждении к выплате военных репараций Украине.

«Путин должен заплатить», — резюмировала она.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль говорил, что правительство хочет получить около 300—500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление страны.

