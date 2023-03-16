Глава МИД Британии заявил, что лучший способ защитить Молдову от нападения РФ — это помочь сейчас Украине

16 марта, 14:56
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Клеверли назвал способ помочь Молдове защититься от нападения РФ (Фото:Stringer/Reuters)

Клеверли назвал способ помочь Молдове защититься от нападения РФ (Фото:Stringer/Reuters)

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что лучший способ защитить Молдову от нападения России — это помочь сейчас Украине.

Об этом он сказал во время визита в Кишинев в четверг, 16 марта, пишет Reuters.

На вопрос журналистов, планирует ли Лондон оказать военную поддержку Молдове, Клеверли сказал: «Мы твердо убеждены, что один из лучших способов защитить Молдову от физического нападения — это помочь украинцам защититься от России».

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Во время своего визита он также объявил о выделении помощи Молдове для проведения экономических и управленческих реформ, в том числе в энергетическом секторе, на сумму около 12 млн долларов.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце утверждал, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Великобритания Молдова

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