Советские генералы в кожанках из США. Как Запад во время Второй мировой войны одевал и кормил армию СССР 9 мая, 20:17 Высший командный состав СССР носил кожаные плащи, которые на самом деле были спецодеждой для водителей американской армии. На фото: маршалы Константин Рокоссовский (слева) и Георгий Жуков (справа) (Фото:UIG Art and History / EAST NEWS)

Михаил Жирохов, исследователь истории авиации, — о продуктах и обмундировании, которые получали от западных союзников во время Второй мировой войны советские военные.

В интервью NV Михаил Жирохов, военный эксперт, исследователь истории авиации, рассказал, что в начале 1940-х ситуация для Советского Союза была настолько плачевной, что помимо вооружения Запад вынужден был поставлять даже пуговицы для военной формы. «Существует много фотографий, где на обороте советских металлических пуговиц выбито Made in USA и т. д. », — привел пример знаток истории.

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Кроме того, с Запада в СССР шла ткань и обмундирование, в том числе гимнастерки, шинели, галифе, телогрейки.

Иногда доходило до курьезных случаев. Так, в интервью NV Жирохов рассказал, что известные кожаные плащи, которые надевали советские генералы, в частности, Георгий Жуков, на самом деле поставлялись вместе с американской военной техникой и предназначались для водителей. «А в СССР их [плащи] вынимали и передавали высшему командному составу, считавшему это огромным шиком, — сообщил исследователь истории. — Хотя фактически это была спецодежда для обычных водителей американской армии».

Впрочем, ситуация была ужасающей не только в обмундировании советской армии, но и ее питании. Так, в интервью NV Жирохов, привел пример, что в 1941-м для нужд советской армии были налажены даже поставки американской тушенки, которая в определенный момент была критически важной для солдат.

Напомним, день 9 мая советская, а впоследствии и российская пропаганда превозносит как день победы над нацизмом и использует в качестве повода для военных парадов, чтобы демонстративно похвастаться собственным вооружением. Впрочем, не все оружие 1940-х, производившееся в СССР и воевавшее против гитлеровской Германии, было на 100% советским, а было скопировано с западных образцов или имело в своем составе иностранные детали, модули и целые шасси.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым читайте здесь.