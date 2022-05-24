Мнения расходятся. Как, с точки зрения западных союзников Украины, должна закончиться война — обзор иностранных СМИ 24 мая, 19:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывают к прекращению огня. На фото — главы государств посещают Бранденбургские ворота в Берлине, подсвеченные цветами украинского флага. 9 мая 2022 года (Фото:Michele Tantussi / REUTERS)

Западная пресса выяснила, почему США, Польша и страны Балтии выступают категорически за военную победу Украины, в то время как три крупнейших государства ЕС призывают к прекращению огня и переговорам.

Соединенные Штаты стремятся ослабить Россию и помочь Украине победить, в то время как некоторые европейские лидеры ищут дипломатическое решение конфликта, констатируют в своем материале о целях Америки и ЕС в украинской войне журналисты NPR — Национального общественного радио США .

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Президент Украины признает, что война в итоге закончится за столом переговоров, но сейчас сосредоточен на попытке победить на поле боя, и США его в этом поддерживают. Тем временем Франция и Германия пытаются сохранить открытость для поиска дипломатических решений. По словам Жерара Аро, бывшего посла Франции в Соединенных Штатах, с самого начала целью объединенного Запада было попытаться защитить Украину, не допустить ее завоевания, а теперь там начинают склоняться к мнению, что Украина способна победить. Но если Польша и страны Балтии занимают более категоричную позицию, то в Западной Европе размышляют сдержаннее.

«За этим [стоит] много переживаний, восхищение мужеством украинцев, – говорит Аро. — А также страдания поляков и стран Балтии. Имеет место своего рода месть. В то время как у немцев и французов таких чувств к россиянам нет».

Позиция Соединенных Штатов ближе к восточноевропейской. Москва пока не демонстрирует никаких признаков заинтересованности в дипломатии, а украинцы готовы продолжать борьбу, отмечает Синтия Кук из вашингтонского Центра международных и стратегических исследований (CSIS). «Масштаб зверств, которые Россия совершила против [украинской] нации – убийства мирных жителей, в том числе детей, изнасилования и сексуальное насилие, полное разрушение инфраструктуры, отправка мирных жителей в так называемые фильтрационные лагеря и затем на восток – думаю, все это укрепило хребет Украины», — размышляет Кук.

В Европе переживают, что Россия все еще может пойти на эскалацию конфликта, что принесет Украине больше смертей и разрушений. Однако Дэниел Фрид, бывший помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам, отмечает: Запад должен сохранять жесткую позицию. После войны в Грузии в 2008-м, вторжения в Украину в 2014-м и развязывания полномасштабной войны в 2022 году задачей Запада является помешать Путину совершить подобное снова, убежден он.

Если же заставить Украину уступить территории, захватчики там «отфильтруют все элементы, которые считают «нацистами», то есть всех украинцев, которые действительно верят в независимую Украину», прогнозирует Фрид. «Мы знаем это, потому что именно так поступали сталинисты в Восточной Европе и странах Балтии, когда они захватили их после окончания Второй мировой войны», – объясняет он.

Поэтому Соединенным Штатам и Франции нет смысла абстрактно спорить о ценности дипломатии в противовес помощи, с которой украинцы одержат победу, считает Фрид.

И все же дискуссии продолжаются. Германия, Франция и Италия переживают, что может случиться, если Украина действительно победит, а Россия испытает «унижение», как это недавно определил президент Франции Эммануэль Макрон. Их главным страхом, по мнению американского издания Politico , является «дестабилизация РФ, которая сделает ее еще более непредсказуемой и в дальнейшем усложнит нормализацию энергетических связей». Именно поэтому лидеры крупных западноевропейских стран пытаются склонить Украину к переговорам.

«Мы не воюем с Россией», — заявил Макрон в обращении к Европарламенту в начале мая и подчеркнул, что «долгом Европы является стоять на стороне Украины, чтобы достичь прекращения огня, а затем построить мир». К прекращению огня призвал и немецкий канцлер Олаф Шольц в телефонной беседе с российским диктатором 13 мая. Незадолго до этого итальянский премьер-министр Марио Драги после встречи с американским лидером Джо Байденом отметил, что, параллельно с дальнейшей поддержкой Киева и давлением на Москву, пора уже задуматься о переговорах и мирном соглашении.

Впрочем, украинский лидер остался непреклонен. В ответ на призыв Макрона сохранить лицо Путину, Владимир Зеленский в своем интервью итальянскому телеканалу Rai 1 подчеркнул, что Украина «не готова сохранять что-либо кому-либо и терять из-за этого территорию». «Мне кажется, это совсем несправедливо. Это потерянное время», – добавил он.

В Вашингтоне пока не опасаются, что поддержка Украины со стороны ЕС ослабнет. «Конечно, мы беспокоимся о расколе, но я думаю, что союзники также понимают, что здесь поставлено на карту, — цитирует Politico одного из американских чиновников. — Посмотрите на ЕС. Они годами спорили по поводу российских нефти и газа, но вдруг решили, что могут прийти к эмбарго? Это историческое [решение]».

И все же, различия в позициях крупнейших стран Европы, восточных членов ЕС и США заметны — причем не только в политических кругах, но и среди простых граждан. Так, согласно апрельскому опросу, который международная исследовательская компания Ipsos провела в 27 странах Запада, граждане Италии, Германии и Франции намного больше поддерживают продолжение дипломатического сотрудничества с Россией, чем жители США и Польши. В то же время, респонденты из крупных европейских стран оказались менее склонны поддерживать предоставление Украине военной помощи.

В случае Германии это объяснимо историческими реалиями, считает немецкий политолог Фолькер Вайхсель, который десятилетиями изучал восточноевропейскую политику. «В течение 70 лет немецкое общество верило, что оно может предотвратить войну, если никогда больше не превратится в агрессора, — цитирует его интернет-ресурс немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle . — Немцы думали, что их роль состоит в том, чтобы продолжать извиняться за свои прошлые действия. Идея о том, что агрессором может быть кто-то другой и что Германии придется броситься помогать жертве оружием – это было немыслимо для очень широких слоев немецкого общества. Переосмысление только началось».

В течение 16 лет Германию возглавляла Ангела Меркель, которую обозреватели со всего мира до конца ее каденции признавали самым влиятельным лидером Европы и очень редко критиковали за роль, которую она сыграла в препятствовании вступлению Украины в НАТО и содействию строительству газопровода Северный поток - 2 после аннексии Крыма. Все изменилось после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Меркель и целое поколение немецких государственных мужей стали упрекать в политике «изменений с помощью торговли» — особенно громко такая критика раздалась со стороны Украины, Польши и стран Балтии.

В феврале канцлер Шольц объявил об изменении парадигмы и назвал войну в Украине «цайтенвенде» — поворотным моментом для Европы, таким образом подчеркнув готовность немецкого правительства принять меры по поддержке Украины. Но в то же время он предупреждал о рисках третьей мировой войны и сомневался по поводу поставок Украине оружия и широкого энергетического бойкота России.

«Европейский Союз ожидает сильного лидерства со стороны Германии, – комментирует Вайхсель. – Но в ходе нынешнего кризиса немецкое правительство постоянно действовало с большим опозданием и только в ответ на внешнее давление».

Кто же поведет за собой Европу, задается вопросом Deutsche Welle. Глава другой крупной страны ЕС — президент Франции Макрон также подвергается критике, комментирует изданию политолог Хеннинг Хофф из Немецкого совета зарубежной политики. (DGAP). Франции не слишком доверяют из-за того, что в 2019 году Макрон начал «стратегический диалог» с Путиным без предварительных консультаций с центрально- и восточно-европейскими государствами, объясняет он. По мнению эксперта, формирование европейской политики в отношении России «нельзя возлагать на Германию и Францию. Слово должны сказать центрально-восточные европейцы, особенно страны Балтии и Польша».

Между тем, Германия, чтобы восстановить доверие, должна сделать три вещи, считает Вайхсель: поддержать скорейшее вступление Украины в ЕС, обеспечить последовательную поддержку сил обороны Украины и осуществить быстрый и успешный разворот в своей энергетической политике. «Потеря авторитета [в течение] прошедших недель будет быстро забыта, если Германия продемонстрирует, что у нее есть устойчивая модель будущего», — убежден политолог.

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