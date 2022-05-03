«Есть только два варианта». Главный военный разведчик Украины рассказал, как закончится война 3 мая, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов: Россия отдаст все оккупированные ею территории (Фото:gur.gov.ua)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью НВ, как закончится война России против Украины.

Война России против Украины — главные события 3 мая



По его словам, есть только два варианта того, как война может закончиться: «Первый — раздел России на три и более части. И второй — относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны».

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Он отметил, что в случае сохранения территориальной целостности России «новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем».

«В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга [нынешний Калининград], который принадлежит Германии», — заявил Буданов.

По его словам, большинство военно-политического руководства РФ знает, что война может закончиться только двумя этими путями.

«И именно поэтому есть очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится», — объяснил руководитель ГУР Минобороны.

Буданов также отметил, что шанс применения Россией тактического ядерного оружия всегда был и есть, а вот стратегическое ядерное оружие использовать бессмысленно, «поскольку мы достаточно близко друг от друга».

«Но тактическое ядерное оружие и его применение просто ускорят конец России. Эта война закончится», — подчеркнул он.

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