«К 9 мая любой ценой». Как, руководствуясь приказами Путина, российская армия движется к полному поражению — Яковина 21 апреля, 09:52 Цей матеріал також доступний українською Остатки уничтоженной российской техники (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Война России против Украины — главные события 21 апреля

А глава Чечни Рамзан Кадыров даже уточнил, что это конкретное наступление, видимо имея в виду, что до этого наступление было абстрактным, предполагает международный обозреватель Иван Яковина.

Видео дня

Как теперь будут развиваться события, и правда ли, что российский диктатор Владимир Путин решился на битву за Донбасс без подготовки, Яковина проанализировал в эфире Радио НВ.

Россия пытается двумя ударами — с Севера и с Юга — окружить украинские войска, чтобы потом уничтожить и, воспользовавшись этим, продиктовать Киеву свои условия нового мирного соглашения. Украина хочет этому помешать. Вот это совсем простым языком цели двух сторон во время этого сражения.

В этой операции принимают участие с российской стороны части Первой танковой армии Западного военного округа (далее — ЗВО), 20-й общевойсковой армии ЗВО, 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (далее — ВВО); 68-й общевойсковой армии ВВО и Воздушно-десантные войска.

По оценкам западных специалистов, в наступлении на Донбассе прямо сейчас принимают участие 76 батальонно-тактических групп (далее — БТГр), а еще 11 БТГр будут добавлены к ныне принимающим участие в ближайшие дни. Кроме того, еще десяток БТГр пытаются штурмовать город Мариуполь. Помимо этих 76 БТГр, еще 22 едут с Севера Украины — из районов Киева, Чернигова. В ближайшее время после отдыха и снабжения они, вероятнее всего, тоже будут брошены в бой.

Таким образом, по данным американского правительства, сейчас Россия запускает в мясорубку все 100% тех сил, которые были подготовлены ею перед войной для начала наступления на Украину.

18 апреля начался мощный ракетно-артиллерийский обстрел украинских позиций на Донбассе по всей линии соприкосновения. После того как этот обстрел закончился, в атаку пошли войска. Все атаки были отбиты, наступавшие понесли потери: сотни людей, десятки танков и другой бронетехники.

[Российский террорист Игорь] Гиркин (небезызвестный всем Стрелков) говорит, что российское командование сейчас гонит людей на украинские пулеметы буквально как скот, не жалея их, поскольку руководство, сидящее в Москве, требует победы в этой операции к 9 мая любой ценой. Сейчас перед российскими войсками поставлена задача не как можно более эффективно нанести поражение противнику, а именно к дате сделать это.

Украинской армии без тяжелого оружия, конечно, очень тяжело наступать, но обороняться как раз очень просто, потому что танки сейчас сами идут на Джавелины, не надо даже их искать. Бомбы и ракеты, которые постоянно падают на защитников, на обороняющуюся сторону — это очень неприятно, но со времен Второй мировой войны от таких бомб и ракет прекрасно спасают самые обычные окопы. Ничего лучше не придумано: закапываешься в землю и вероятность, что бомба попадет в твой окоп, примерно нулевая.

Еще все военные эксперты, которых я читаю, в один голос говорят, что у Российской Федерации очень большие проблемы с пехотой — танки есть, пехоты нет. Танки берут еще из законсервированных советских запасов (есть 10 тысяч), плюс 3300 танков находящихся на данный момент в строю. А вот с людьми очень плохо все. Почему? Во-первых, в России демографическая яма — реально тупо мало молодых мужчин. Второе: сейчас российская армия — это армия мирного времени: 200 тысяч человек есть и все. Если бы была официально объявлена война в России, то была бы объявлена мобилизация и какие-то части, существующие только на бумаге, наполнились бы мобилизованными людьми. Тогда численность армии была бы доведена до миллиона или даже до полутора миллионов человек. Сейчас это сделать невозможно, поскольку нет никакой мобилизации.

Конечно, российское командование предлагало какие-то экзотические варианты — гнать [солдат] из Центральноафриканской Республики, из Сирии, из Ливии, из Абхазии, из Южной Осетии, Приднестровья, каких-то «вагнеровцев» и Бог знает кого еще. Но все это временные варианты и «как мертвому припарки» — реальной погоды это все не делает.

По оценкам западных экспертов, каждой БТГр не хватает 200 человек. То есть вместо 900 человек БТГр получается из 700 человек. Вроде это небольшая разница, но когда все берется в общей сложности, то это уже прям ощутимые потери.

В результате идут на Донбасс эти БТГр полностью укомплектованные по технике, но внутри никого нет — есть только водитель и все.

Из-за этого складывается очень странная ситуация: у России полно танков, они идут вперед, но их никто не прикрывает. Танк — это хорошо бронированная машина, но она не очень хорошо видит, что у нее по бокам происходит. Если сбоку подходит человек с обычной гранатой, то он безо всяких проблем может этот танк подбить. Российская армия сейчас на Донбассе, как этот танк: она может идти вперед, видит впереди что-то, а что у нее по бокам происходит, она не очень даже понимает.

Есть очень слабая надежда на то, что эту российскую группировку, наступающую от Изюма на Юг получится окружить украинским войскам. Это было бы почти дословным повторением событий на Курской дуге 1943 года, но в роли фашистов в этом случае будут уже выступать нынешние россияне. Даже если не получится это украинское контрнаступление, то все равно россияне сейчас абсолютно точно уже вынуждены снимать с направления главного удара войска, чтобы не дать украинцам зайти в тыл, перерезать пути снабжения и т. д.

Сейчас армии РФ помимо того, что она пытается окружить украинскую армию на Донбассе, нужно заботиться о своих тылах, потому что от Харькова постоянно есть попытки перерезать снабжение этой наступающей группировке. Причем, судя по тому, что украинские войска село за селом занимают, то это идет наступление. Оно не то чтобы очень мощное и громадное, но развивается потихонечку: украинские войска заходят в тыл к российской группировке. Думаю, что россияне сейчас начнут задумываться о том, как бы самим в окружение не попасть.



Немцы на Курской дуге за первый день 10−15 километров прошли: их потом остановили, но изначально они продвигались. Сейчас россияне не могут продвинуться вообще ни на сколько. Они пытаются, наносят массированные удары, но все равно ничего не помогает. И это, конечно, очень плохо влияет в том числе на моральное состояние войск.

Но главное в этой войне это логистика — возможность вовремя, в нужных количествах и объемах поставлять все необходимое на фронт. Американский генерал Марк Хертлинг написал у себя в твиттере, что следующие несколько недель сражение будет сражением логистики и логистиков, и Украина в этом сражении победит. Почему он так считает? Потому что у России очень растянутая коммуникация, нехватка грузовиков, бензовозов, очень большие проблемы с подвозом всего необходимого для воюющих частей на фронте. Сейчас в российской армии ничего не хватает на фронте — то у них одного нет, то второго, то третьего. И если чуть-чуть отдаляется линия фронта от границ Российской Федерации, то сразу заканчивается логистика. Доставлять оружие, боеприпасы приходится к полю боя через другое поле боя, потому что эти колонны, которые едут к линии фронта, постоянно атакуются украинцами.

Генерал отмечает, что у украинских войск на месте все запасы сделаны, есть все то, что нужно и в общем ничего подвозить не надо. России же перед этим наступлением обязательно надо было сделать запасы всего необходимого. Но не получилось, потому что не хватало времени российской армии для подготовки, поскольку Путин сказал, что к 9 мая нужна победа. Генерал говорит, что Украина в этом сражении победит даже не за счет какого-то супероружия, а из-за логистики.

Важная история — это Мариуполь. Пошло сражение за комбинат Азовсталь — это как город в городе, гигантский заводище. Взять его будет еще сложнее, чем всю остальную часть города, потому что этот завод — это очень толстые железобетонные стены, цеха, очень много металла и мест, где можно спрятаться. То есть это огромная крепость, даже железобетонный лабиринт, в котором абсолютно легко заблудиться. Как мы понимаем, украинские войска этот комбинат очень хорошо знают. Захватить Азовсталь будет очень-очень сложно.

Кстати, сами представители боевиков недавно говорили, что никакого смысла наступать на Азовсталь нет, потому что они там положат всех своих людей и ничего захватить не сумеют. Представитель боевиков говорил, что там надо применять какие-то химические войска для того, чтобы выкуривать всех защитников Азовстали. То есть они сами признавали, что нет смысла идти в атаку.

Но все-таки в атаку пошли. Видимо, их заставили, потому что Путину нужна победа и, вероятнее всего, они хотят в Мариуполе что-то отпраздновать. Но Азовсталь сдаваться, естественно, не собирается. Единственное, что может помешать защищать этот город, — это та же проклятая логистика — нехватка боеприпасов, продовольствия, воды. Россияне знают об этих проблемах и уже дважды за последнюю неделю предлагали защитникам Азовстали сдаться. Те, правда, оба раза ответили «нет», будут защищаться до последнего.

Сейчас, руководствуясь приказами Путина, российские войска будут кидать на штурм все больше и больше своих войск. Они уже отправили 12 БТГр на штурм Азовстали и этого не хватает. Таким образом защитники Азовстали смогут сковывать гигантские силы противника, которые в противном случае были бы направлены на окружение украинской группировки на Донбассе. Если у украинцев действительно получится нанести серьезное поражение этим наступающим на них российским частям на Донбассе, то появится возможность и деблокады Мариуполя: одна победа за собой потянет другую. Очень важно сейчас победить.

Весь мир с замиранием сердца смотрит за тем, как сейчас развивается ситуация на Донбассе. Американцы сказали, что снабжают украинскую сторону абсолютно всей необходимой развединформацией по поводу наступления россиян. Артиллерия с украинской стороны бьет абсолютно безжалостно и с чудовищной точностью. Россия лишена необходимых средств разведки, а поэтому бьет главным образом по площадям, а соответственно, эффективность этого не очень высокая.

Напомню: сейчас у российских войск абсолютно нет никакой мотивации. Например, под Киевом наступали бандиты и у них была мотивация хотя бы награбить. А у этих [россиян вокруг] Азовстали какая? Стальную балку домой затащить или что? У них даже этой мотивации нет. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что они будут с душой рваться в бой.

А у защитников Азовстали наоборот. У них за спинами дети, жены, старики, мирные жители. Отступать им абсолютно некуда. Весь этот штурм Азовстали мне очень напоминает штурм урук-хаями Хельмовой Пади во Властелине колец. Думаю, этот штурм закончится примерно также, как и в книге он закончился для штурмующих, а именно — полным поражением.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.