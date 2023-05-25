Россия не может победить в Украине военным путем — топ-генерал США Милли 25 мая, 21:11 Марк Милли (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Страна-террорист Россия не может выиграть войну против Украины военным путем, а Украина способна освободить все захваченные российскими оккупантами территории, но, вероятно, не в ближайшее время.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли по итогам заседания в формате Рамштайн в четверг, 25 мая.



Милли подчеркнул, что Россия не выиграет полномасштабную войну военным путем. Он напомнил, что стратегические цели страны-агрессора, такие как захват Украины и свержение украинских властей, провалились еще год назад, после чего кремлевский режим изменил цели на захват Донецкой и Луганской областей.



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«Стратегические цели, которые поставила себе Россия, недостижимы военным путем. Это невозможно», — повторил он.

Генерал также сказал, что украинские стратегические цели — освобождение всех захваченных территорий — могут быть достижимы, но, вероятно, не в ближайшее время, учитывая, что на этих территориях находится «пара сотен тысяч российских войск». По мнению Милли, бои продолжатся и будут «тяжелыми и кровавыми», а Украина и страна-агрессор в итоге либо проведут переговоры, либо война придет к завершению военным путем.

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что вести переговоры с диктатором Владимиром Путиным сейчас невозможно: «На сегодняшний день он террорист, который еще и не держит слова», — подчеркнул Зеленский.



Украинская формула мира состоит из десяти пунктов и предусматривает в том числе восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.