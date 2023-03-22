Сьогодні - Україна, завтра — Східна Азія. Що привіз прем'єр Японії Кісіда в Україну — інтерв'ю NV 22 марта, 18:18 Эксклюзив NV Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта посетил с неанонсированным визитом Киев и Бучу.

Он, по словам журналиста Такаши Хирано, постоянно повторяет тезис: сегодня — Украина, завтра — Восточная Азия. Журналист разъясняет, что премьер-министр имеет в виду: если, не дай бог, Украина не победит, то это будет влиять на ситуацию в Восточной Азии.

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Насколько крепкие отношения Киева и Токио, а также почему Япония до сих пор не передавала Украине оружие и возможно ли это, Хирано рассказал в интервью Radio NV.

— Китайский лидер Си Цзиньпин в Москве ведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Премьер Японии в Киеве. Это синхронная демонстрация поддержки Японией Украины?

— Можно так сказать. Это огромная солидарность в первую очередь с украинским народом. Но также это очень важно для председательства Группы Семи (в этом году председательствует Япония), а также для самой Японии, которая никогда не поставляла оружие в регионы или страны, где происходит конфликт. Это может являться поводом для переосмысления касательно предоставления оружия.

Но пока немного рано [об этом говорить], потому что дискуссия только началась. Вряд ли на этот раз будет такое объявление о предоставлении оружия, на мой взгляд, но это будет определенный толчок для общественного обсуждения.

— Но есть то, что называется оборудованием двойного назначения. Не секрет, что беспилотные летательные аппараты можно использовать в агросекторе, а можно использовать в военных целях. На такой уровень поддержки Украина может рассчитывать от Японии, как вы думаете?