Палата представителей Конгресса США проголосовала за рассекречивание информации о происхождении COVID-19 11 марта, 12:31 Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Палата представителей Конгресса США проголосовала за рассекречивание информации американской разведки о появлении COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.



Отмечается, что это единогласное решение стало окончательным одобрением законопроекта в Конгрессе, и теперь документ отправили на подпись президенту США Джо Байдену. На вопрос о том, подпишет ли он законопроект, Байден ответил, что еще не решил.

Видео дня

Как отмечает AP, обсуждение в Палате представителей было кратким. Оно касалось того, что у американцев есть вопросы о том, как началась пандемия смертельного вируса и что можно сделать для предотвращения будущих вспышек.

«Американская общественность заслуживает ответа о каждом аспекте пандемии COVID-19», — сказал глава комитета Палаты представителей по разведке Майкл Тернер, объяснив, что это включает информацию о том, какое происхождение имеет вирус: природное или лабораторное.

Ранее директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что, по данным ведомства, пандемия COVID-19, скорее всего, была вызвана утечкой из лаборатории в китайском городе Ухань. Он добавил, что Китай делает все возможное, чтобы запутать расследование.

На это представитель МИД Китая Мао Нин ответила, что США политизируют отслеживание происхождения вируса и пытаются дискредитировать Пекин.