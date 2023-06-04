В РФ силовики считают, что публичная демонстрация синих и желтых предметов запрещена — британская разведка

4 июня, 09:43
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Российские силовики считают, что публичная демонстрация синих и желтых предметов запрещена (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российские силовики считают, что публичная демонстрация синих и желтых предметов запрещена (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Некоторые местные российские силовики, вероятно, интерпретируют драконовское законодательство РФ военного времени так, что публичная демонстрация синих и желтых предметов запрещена, поскольку это может свидетельствовать о скрытой поддержке Украины.

Об этом сообщает британская разведка в воскресенье, 4 июня в Twitter.

В ведомстве рассказали, что 9 мая работник дома престарелых был арестован после того, как надел на работу сине-желтую куртку.

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В последние дни войска нацгвардии России арестовали 22-летнего мужчину в Волхове под Санкт-Петербургом за демонстрацию сине-желтого флага Воздушно-космических сил России.

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«Эти аресты подчеркивают неопределенность в параноидальном российском чиновничьем аппарате относительно того, что является и что считается допустимым в рамках все более тоталитарной системы», — говорится в сообщении.

При этом критика арестов прозвучала из неожиданной среды: ультранационалистической, провоенной Либерально-демократической партии. Брендинг этой партии выполнен в желтом цвете на синем фоне.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Флаг Украины РФ Война России против Украины

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