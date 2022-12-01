Два признака, которые помогут понять, что Россия проигрывает войну — британский военный историк 1 декабря, 17:36 Уничтоженная российская техника в Херсонской области, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Даже отступление армии РФ из Херсона и отсутствие успехов на Донбассе не меняют задекларированные Москвой цели нападения на Украину. Пока Кремль надеется, что его сил может быть достаточно или что ракетные атаки катастрофически ослабят боевой дух украинцев, там не признают поражение, считает профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Лоуренс Фридман.



После девяти месяцев боев Россия не достигла ни одной цели силой оружия, но о ее полноценном отступлении пока речь не идет, пишет он в своей колонке. В РФ представляют эту войну как конфликт с НАТО, что дает пропаганде готовое оправдание отсутствия прогресса.

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Впрочем, по мнению Фридмана, есть два признака, которые помогут понять, что речь идет о поражении агрессора.

Первая — это угроза потери Крыма. «[Диктатор Владимир] Путин регулярно говорит об украинской угрозе Крыму, в частности о ее способности перекрыть подачу воды на полуостров. В октябре он выразил возмущение саботажем Керченского моста, связывающего его с материком. Это наводит на мысль, что для того, чтобы заставить Путина серьезно вести переговоры, может потребоваться поставить Крым под угрозу», — считает он.

Многие на Западе предостерегают Украину от превращения Крыма в военный приоритет именно потому, что полуостров так важен для Кремля и это может привести к ядерной эскалации, отметил профессор.

Но при этом Путин не может позволить слишком много отступлений на других фронтах. Удастся ли ему превратить мобилизованных солдат в эффективную боевую силу, должным образом обученную и экипированную, остается невыясненным, пишет Фридман.

«Впоследствии Россия, возможно, восстановит свою армию, хотя следует отметить, что эта армия, которая столь сильно деградировала и истощилась в этом году, создавалась в благоприятных экономических условиях. В краткосрочной перспективе существуют практические пределы того, чего можно достичь, хотя это может произойти только после того, как вновь созданные подразделения отправятся на войну весной», — говорится в колонке.

Есть основания полагать, что России не хватает человеческих ресурсов, а техническое перевооружение заключается разве что в модернизации устаревшего вооружения, такого как танки Т-62, отметил эксперт. По его убеждению, второе суждение о том, кто побеждает, а кто проигрывает, зависит от хода сухопутного сражения.

«Пока у России нет надежной концепции победы, в то время как у Украины есть возможность одержать победу, по крайней мере, выиграть в такой мере, что оставит Россию с минимальными приобретениями, при этом даже Крым останется уязвимым. Кроме перспективы потери Крыма, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что одним из немногих вероятных сценариев изменения позиции России является тот, при котором генерал [Сергей] Суровикин решил, что его силы не в состоянии продолжать войну, и попытался договориться о прекращении огня либо выводе войск», — написал Фридман.

Сейчас РФ продолжает полагаться на последствия страданий, которые она причиняет украинскому народу и международной экономике, чтобы заставить Киев пойти на уступки. Но нет и намека на то, что ракетные атаки могут что-либо изменить, кроме усиления решимости Украины освободить свою территорию, убежден историк. «Москва может получать какое-то садистское удовольствие от вреда, который она причиняет, но пока — никакой политической выгоды», — резюмировал он.