В рамках новой программы. Минобороны Британии показало следующую серию видео об обучении украинских военных

17 июля, 22:29
Украинские военные, которые проходят обучение в Великобритании (Фото:Кадр видео Ministry of Defence via Twitter)

Украинские военные, которые проходят обучение в Великобритании (Фото:Кадр видео Ministry of Defence via Twitter)

Минобороны Великобритании презентовало следующую серию видео о подготовке украинских военных в Соединенном королевстве в рамках новой программы.

Об этом сообщается на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1547979590814945282

Согласно сообщению, в рамках этих учений украинские военные «получают навыки, необходимые для того, чтобы быть эффективными и смертоносными на передовой во время защиты Украины».

Видео дня

Отмечается также, что учения недавно посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Эта новая амбициозная учебная программа является следующим этапом поддержки Соединенным Королевством Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине отстроить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, тогда как она защищает свои суверенитет и право выбирать собственное будущее», — приводит пресс-служба Генштаба ВСУ заявление британского министра.

Предыдущее видео учений украинских защитников и защитниц было опубликовано 12 июля.

Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015-2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.

В ходе визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Военные учения Украина-Великобритания

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Путин и его силы. Что меняется для армии России — три главных аспекта

В прошлый раз я задался вопросом, сможет ли Украина победить, и ответил, что да, хотя еще не ясно, удастся ли ей это. Сейчас хочу подробнее остановиться на том, что привело меня к такому выводу

17 июля, 13:15
Мнения
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

17 июля, 11:52
Эксперты
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин запустил «убийцу» экономики. На кого направлено главное оружие Кремля

Надвигается «великая российская рецессия»

17 июля, 10:06
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X