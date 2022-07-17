В рамках новой программы. Минобороны Британии показало следующую серию видео об обучении украинских военных 17 июля, 22:29 Украинские военные, которые проходят обучение в Великобритании (Фото:Кадр видео Ministry of Defence via Twitter)

Минобороны Великобритании презентовало следующую серию видео о подготовке украинских военных в Соединенном королевстве в рамках новой программы.

Об этом сообщается на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Согласно сообщению, в рамках этих учений украинские военные «получают навыки, необходимые для того, чтобы быть эффективными и смертоносными на передовой во время защиты Украины».

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Отмечается также, что учения недавно посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Эта новая амбициозная учебная программа является следующим этапом поддержки Соединенным Королевством Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине отстроить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, тогда как она защищает свои суверенитет и право выбирать собственное будущее», — приводит пресс-служба Генштаба ВСУ заявление британского министра.

Предыдущее видео учений украинских защитников и защитниц было опубликовано 12 июля.

Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015-2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.

В ходе визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

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