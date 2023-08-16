Страны Глобального Юга могут заставить РФ изменить свою позицию по войне против Украины — Кулеба 16 августа, 14:48 Кулеба верит, что страны Глобального Юга могут совместно повлиять на Россию (Фото:Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

Глобальный Юг совместно может повлиять на Россию и заставить Кремль изменить свою позицию в войне против Украины.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Arab News.

По его словам, отдельно у каждой станы нет такого влияния.

Глава МИД Украины подчеркнул, что страны Глобального Юга имеют особые отношения с Россией. При этом он назвал Китай, Турцию и Саудовскую Аравию.

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«Возможно, каждая страна, действующая сама по себе, не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию», — отметил он.

Украинский министр добавил, что цель Киева состоит в том, чтобы объединить страны, желающие изменить ситуацию и прекратить войну.

«Страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки хотят видеть стабильные мировые продовольственные рынки, перспективы торговли с Украиной и полное использование потенциала образования для своих студентов в Украине. Все это прекрасно функционировало до нападения России. Поэтому у меня нет впечатления, что страны мира видят ситуацию сквозь призму региональных интересов Украины, относящихся к тесной интеграции с ЕС и НАТО», — резюмировал он.

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в частности и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая такая встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили приверженность принципам ООН и уважение к суверенитету и территориальной целостности.