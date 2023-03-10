Большинство украинцев плохо относятся к Беларуси из-за участия в войне против Украины, поддерживая разрыв отношений с Минском — опрос

10 марта, 12:56
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Беларусь тренирует своих военных с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Беларусь тренирует своих военных с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

80,6% украинцев называют Беларусь стороной войны, которая воюет против Украины.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

7,5% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Такое же количество респондентов негативно относятся к Беларуси (56,3% — отрицательно, 24,4% — преимущественно отрицательно). Положительное отношение к Беларуси выразили 12,4% опрошенных (3,1% - вполне положительное, 9,3% - преимущественно положительное).

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Более 90% украинцев негативно относятся к белорусскому диктатору Александру Лукашенко (76,3% — отрицательно, 15,9% — преимущественно отрицательно). Позитивно к диктатору относятся 3,3% опрошенных (0,5% - вполне положительно, а 2,8% - преимущественно положительно).

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При этом две трети опрошенных полностью (46,7%) или, скорее, (22,5%) поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Минском после победы Украины. Совершенно не поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Беларусью 5,4% опрошенных, скорее не поддерживают — 11,2%.

Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта. Было опрошено 2020 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

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Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Опрос Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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