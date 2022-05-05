Разведка США помогает Украине в ликвидации российских генералов — NYT 5 мая, 07:09 Цей матеріал також доступний українською США предоставляют Украине разведданные о поле боя в режиме реального времени (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

США предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило уничтожить многих российских генералов в ходе войны на Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.



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По информации издания, эта помощь является частью секретных усилий администрации президента Джо Байдена по предоставлению Украине разведывательной информации о поле боя в режиме реального времени.

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Отмечается, что эти разведданные также включают ожидаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана Москвы для боевых действий на востоке Украины.

По данным источников, Соединенные Штаты сосредоточились на предоставлении информации о местонахождении и других подробностях мобильного штаба российской армии, который часто перемещается.

Украинские власти объединили эту геолокацию со своей собственной разведкой, включая перехваченные сообщения, которые предупреждают украинских военных о присутствии высокопоставленных офицеров РФ, для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых те погибли.

Согласно The New York Times, администрация Байдена стремилась сохранить в секрете большую часть разведданных с поля боя, опасаясь, что это будет воспринято как эскалация и спровоцирует российского диктатора Владимира Путина на более широкую войну.

Сообщается, что спецслужбы США использовали различные источники, в том числе секретные и коммерческие спутники, для отслеживания передвижения российских войск, и американская разведка была причастна к смерти ряда российских генералов, признали чиновники.

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, отметил, что за последние два месяца Россия потеряла по меньшей мере 12 генералов.

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