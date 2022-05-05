Разведка США помогает Украине в ликвидации российских генералов — NYT

5 мая, 07:09
Цей матеріал також доступний українською
США предоставляют Украине разведданные о поле боя в режиме реального времени (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

США предоставляют Украине разведданные о поле боя в режиме реального времени (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

США предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило уничтожить многих российских генералов в ходе войны на Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Война России против Украины — главные события 6 мая

По информации издания, эта помощь является частью секретных усилий администрации президента Джо Байдена по предоставлению Украине разведывательной информации о поле боя в режиме реального времени.

Видео дня

Отмечается, что эти разведданные также включают ожидаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана Москвы для боевых действий на востоке Украины.

По данным источников, Соединенные Штаты сосредоточились на предоставлении информации о местонахождении и других подробностях мобильного штаба российской армии, который часто перемещается.

Читайте также:

Уничтоженный танк россиян (Фото:Генштаб) «Все не работает». Военный аналитик о количестве потерь генералов оккупантов и причинах визита Герасимова в Изюм

Украинские власти объединили эту геолокацию со своей собственной разведкой, включая перехваченные сообщения, которые предупреждают украинских военных о присутствии высокопоставленных офицеров РФ, для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых те погибли.

Согласно The New York Times, администрация Байдена стремилась сохранить в секрете большую часть разведданных с поля боя, опасаясь, что это будет воспринято как эскалация и спровоцирует российского диктатора Владимира Путина на более широкую войну.

https://www.youtube.com/embed/ggk0VgIwLaY

Сообщается, что спецслужбы США использовали различные источники, в том числе секретные и коммерческие спутники, для отслеживания передвижения российских войск, и американская разведка была причастна к смерти ряда российских генералов, признали чиновники.

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, отметил, что за последние два месяца Россия потеряла по меньшей мере 12 генералов.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украинская армия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооруженные Силы РФ Разведка США Генералы Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X