«Одними разговорами не обойтись». Мы должны показать государствам Африки, почему им выгодно выступать на стороне Украины — Климкин 5 октября, 17:24 Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, страна является союзником РФ в регионе (Фото:REUTERS/Antoine Rolland/File Photo)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, в эфире Радио НВ рассказал, что украинским властям стоит показать государствам африканского континента и других регионов мира — в чем выгода поддержки Киева в войне против РФ.

«Это суперважно. Недавно мы слышали, что на планете 8 миллиардов [людей]. Безусловно нас поддерживающий западный мир - это плюс-минус 1 миллиард и есть не западный мир, где 7 миллиардов. Он достаточно непрост и он действительно разный и с ним нужно работать», — сказал Климкин.

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К тому же, по мнению дипломата, государства африканского региона нужно убедить в том, что у поддержки Украины будет выгода для них.

«Это не только разговоры и то, что Владимир Зеленский находит время говорить и с африканскими лидерами и с латиноамериканскими — за это ему уважение, во время войны на это находить и время и эмоцию непросто и разговоры эти непростые, но это нужно вести и дальше. Так просто убедить многих лидеров не удастся, они имеют свой смысл, выгоду, которую они могут получить или не получить», — добавил он.

Последняя Генассамблея ООН показала, по словам Климкина, разницу между взглядами государств Запада и Африки.

«Как сказал мой один западный друг: знаешь, на последней Генассамблее [ООН] в Нью-Йорке было такое чувство, что мы говорили о ценностях, а африканские страны о удобрениях. Вот мы о ценностях, а они об удобрениях. Вот это действительно нужно перебить, нужно найти правильные слова для каждой африканской страны, сравнить нашу войну с их колониальными войнами. Они очень ценят, когда приезжают именно к ним, когда говоришь с ними там напрямую, когда это эмоциональные и очень простые факты», – считает экс-министр.

Дипломат также отмечает, что одними разговорами дело не улучшить, поэтому украинским властям следует разработать стратегии сотрудничества с разными регионами.

«Но давайте прямым текстом: мы одними визитами не обойдемся. Нам нужна отдельная стратегия в отношении африканских стран, возможно даже несколько, отдельно по регионам Азии, отдельно Латинская Америка. Нам нужно понять: а что мы им можем предложить, если не сейчас, то после победы.

Возможно, нужно говорить о помощи в случае голода, как мы можем переориентировать и наши будущие поставки. То есть, есть вещи, если мы их обещаем, то мы их и выполняем. Но понятно, что поддержка не западного мира для нас это очень непростая, но абсолютно необходимая история. Поэтому это турне действительно очень хорошая история", — резюмировал Климкин.

В понедельник, 3 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в турне по странам Африки, это происходит впервые в истории украинской дипломатии.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины в Facebook, первый визит в рамках турне состоится в Сенегал.

Турне является важным элементом Африканской стратегии, которая разработана в МИД по поручению президента Украины Владимира Зеленского и является «дорожной картой» развития отношений Киева с регионом.

Ключевой темой переговоров Кулебы в ходе рабочей поездки станет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии.