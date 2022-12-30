«Боролись больше года». Кулеба рассказал, как Украина получила системы Patriot 30 декабря, 09:22 Украина больше года вела переговоры с США о поставках Patriot, рассказал Кулеба (Фото:Björn/flickr.com)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше года вела переговоры с США о поставках систем противовоздушной обороны Patriot.

В интервью РБК-Украина он отметил, что предоставление Patriot — это не просто очередное решение, а психологический перелом.

«Мы больше года боролись за Patriot», — сказал министр.

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По его словам, из всех типов оружия Patriot было получить сложнее всего, поскольку речь идет об очень сложной и дорогостоящей технологии.

Кулеба добавил, что вряд ли тема поставок других вооружений будет сложнее, чем предоставление Patriot.

«Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другим», — рассказал глава МИД.

Он подчеркнул, что после передачи Patriot от США Украина будет говорить о поставках и с другими европейскими союзниками.

21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

В Воздушных силах заявили, что украинские военные могут обучиться работе с системами Patriot за несколько месяцев.



Инфографика: НВ