«Сначала никто не хотел говорить». Экс-посол Мельник описал закулисную работу дипломатов для получения IRIS-T 11 ноября, 16:34 Немецкая система ПВО IRIS-T (Фото:Timm Ziegenthaler)

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радил НВ описал закулисную работу украинских дипломатов, направленную на то, чтобы Украина могла получить IRIS-T.

«В случае с системами IRIS-T, которые удалось нам в течение неполных трех месяцев пробить, это происходило таким образом, что когда нам удалось убедить руководство компании, тогда владелец ее приехал ко мне в Берлин. Мы встретились, пили кофе и смотрели друг другу в глаза, чтобы они поняли, что с украинцами стоит иметь дело», — рассказал Мельник Радио НВ.

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Экс-посол Украины в Германии отметил, что когда он посетил штаб-кватиру производителя IRIS-T — компании Diehl — в начале войны, «то с нами никто даже не захотел по сути говорить», так как никто не верил, что Украина может выстоять в войне против РФ.

По словам дипломата, когда украинской стороне удалось установить «очень доверительный диалог» с компанией, «мы начали пробивать именно на уровне министерств, на уровне государственных секретарей или государственных министров в соответствующих министерствах».

Это было связано с тем, что Украина должна была получить разрешение правительства Германии на передачу систем IRIS-T.

«А второй элемент был вопрос финансирования. Ведь эта система, которую мы получили, ее стоимость около 150 миллионов евро, и плюс ракеты, это еще почти 40 миллионов. То есть 188 миллионов, контракт, который мы заключили, — это контракт, профинансированный федеральным правительством. Это уже был второй этап этой комбинации такой непростой, чтобы добиться поддержки со стороны правительства. И мы это организовали таким образом, что за кулисами мы готовили проект по системам», — рассказал Мельник.

Дипломат также выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому за то что он постоянно эту тему поднимал в беседах, которые почти еженедельно проводил с канцлером Германии Олафом Шольцом.

«И эта тема была одна из главных. В Берлине чувствовали, что об этом знает глава государства, есть ожидания со стороны общества. И когда мы создали такую ситуацию, что давление по танкам Леопард и БМП Мардер, другой бронированной технике, которую, к сожалению, до сих пор Германия не готова нам предоставлять, оно было настолько высоко, что канцлер был вынужден действовать. Он был в ситуации такого zugzwang, если хотите. Тема IRIS-T была уже фактически политически и финансово полностью подготовлена. И 1 июня, выступая в Бундестаге, канцлер Шольц объявил, что Украина получит эту систему», — рассказал бывший посол.

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T «как можно скорее».

До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.

