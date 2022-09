Мира на условиях Путина не будет. Как Запад может помочь Украине максимально быстро победить Россию — новая обложка The Economist 16 сентября, 11:21 Украинские военные доказали миру, что могу освобождать захваченные Россией территории (Фото:Генштаб ВСУ)

После крайне успешного и, вероятно, переломного контрнаступления Украины Запад должен приложить все усилия, чтобы как можно быстрее помочь ВСУ выиграть войну с Россией — поставляя больше оружия и способствуя расколу в РФ.

Такие призывы содержатся в редакционной статье журнала The Economist, которая вынесена на обложку свежего номера издания от 17 сентября под заголовком Довести дело до конца: как Украина может победить (Getting the job done. How Ukraine can win).

Видео дня

На сайте журнала эта же публикация называется Война Владимира Путина проваливается. Запад должен способствовать тому, чтобы это произошло быстрее (Vladimir Putin’s war is failing. The West should help it fail faster).

НВ приводит полный перевод материала, хотя часть тезисов в нем могут показаться спорными украинской аудитории — к примеру, о размежевании между российским диктатором Владимиром Путиным и народом РФ, значительная часть которого поддерживает войну против Украины.

***

Среди многочисленных предлогов, которыми Владимир Путин оправдал вторжение в соседнюю страну, было утверждение о том, что Украина и Россия — [якобы] «один народ», который должен быть объединен под его «милостивым» правлением. «Вы до сих пор думаете, что мы один народ?» — спросил президент Украины, когда его войска на этой неделе выбили тысячи российских захватчиков из Харьковской области. Торжествующий сарказм Владимира Зеленского был оправдан. Харьковское контрнаступление, начавшееся 5 сентября, знаменует собой наиболее драматичный разворот России с тех пор, как в конце марта Путин отказался от своих попыток захватить Киев, столицу Украины.

Его значение — не только в освобождении 6000 квадратных километров территории за несколько дней (больше, чем Россия завоевала за предыдущие пять месяцев). И даже не захват Украиной танков, орудий и ящиков с боеприпасами, оставленных российскими солдатами в ходе беспорядочного бегства. Украина также вернула себе два транспортных узла, Изюм и Купянск, которые необходимы России, если она хочет завершить завоевание Донбасса и «интегрировать» его в состав РФ. Планы Путина провести фальшивые «референдумы» об аннексии оккупированных частей юга и востока Украины сейчас отложены, поскольку Украина контратакует в обоих регионах. Давать прогнозы в ходе войне — дело всегда рискованное, однако ситуация, похоже, изменилась. Российскую оккупацию повсеместно удается сдерживать, тогда как Украина постепенно — а иногда и внезапно — откатывает ее назад.

Успехи Украины на поле боя базируются на двух столпах: технике и людях. В плане техники ее преимущество постоянно растет. Америка и другие дружественные государства снабдили Украину ракетами, обладающими достаточной дальностью и точностью, чтобы изменить условия на поле боя. Украина способна видеть и стабильно поражать склады боеприпасов, командные пункты и логистические узлы противника далеко за линией фронта; Россия не способна. Предполагаемое превосходство России в воздухе было подавлено передвижными средствами ПВО. И в то время как Россия истощает свои запасы вооружений, запасы Украины становятся все более многочисленными и более мощными, поскольку превосходное оснащение НАТО заменяет ее старое вооружение времен Варшавского договора.

Растет и преимущество Украины в живой силе. Первоначальные силы вторжения путинской армии численностью около 200 000 человек никогда не были достаточными, чтобы оккупировать всю Украину. (Очевидно, он представлял себе, что сопротивление Украины услужливо рухнет.) Потери России ужасны: по некоторым оценкам, 70 000−80 000 ее солдат убиты или ранены. Несмотря на рейды по тюрьмам и обещания огромных выплат, Путину с трудом удается компенсировать потери.

Украина, напротив, может рассчитывать на все взрослое мужское население. Их [ВСУ] боевой дух зашкаливает, они хорошо оснащены и проходят все лучшее обучение — отчасти благодаря НАТО. Они лишь обретут уверенность, когда Россия пошатнется. Они бьются за свои дома и своих сограждан. Российские войска сражаются за пакет лжи: что Украиной правят «нацисты», что она представляет угрозу для России, что ее народ хочет, чтобы Россия его «освободила». Теоретически Путин мог бы объявить всеобщую мобилизацию и отправить в бой гораздо больше молодых россиян; однако он знает, что это будет крайне непопулярным решением, и поэтому еще не пошел на такой шаг. Но даже сделай он это, потребовалось бы много месяцев, чтобы набрать, обучить, вооружить и развернуть такое запуганное и не желающее [воевать] подкрепление.

Победа Украины еще не определена наверняка, но путь к ней уже различим. Полностью изгнать Россию из Украины будет сложно. Это означает необходимость вытеснить ее с территорий, где РФ укоренилась гораздо лучше и более организованно, чем в Харьковской области. Всеобщий крах российских сил не исключен, но маловероятен.

Поэтому Запад должен закрепить успех. Украина показала, что может использовать западное оружие для возврата своей территории — теперь Западу стоит снабдить ее еще лучшим вооружением, таким как дальнобойные ракеты ATACMS для доказавших свою эффективность РСЗО HIMARS, которые до сих пор не решались поставлять [Украине]. Во избежание эскалации передовое оружие НАТО не должно быть использовано по целям в России. Украина наверняка согласится соблюдать [такое условие] - вместо того, чтобы оттолкнуть своих поставщиков оружия. Также ей потребуется надежный поток боеприпасов для будущих наступлений и бронетехника для быстрой переброски войск. К тому же Западу следует подумать о том, что может понадобиться Украине в следующем году, и значительно расширить масштабы обучения украинских военнослужащих за рубежом.

Импульс в ходе войны может быть самодостаточным. Если украинцы в оккупированных городах сочтут, что оккупанты останутся там надолго, некоторые из них могут в конечном итоге смириться с этим или даже пойти на коллаборацию. Если же они поверят, что россиян выгонят через несколько месяцев, их мотивация будет противоположной: участники сопротивления будут ожидать, что окажутся на стороне победителей; а коллаборационисты — что сядут за решетку. Поэтому чем больше украденной земли потеряет Россия, тем труднее ей будет удержать остальные территории.

Еще больше причин у Европы сопротивляться энергетическому шантажу Путина. С тех пор, как он перекрыл поставки российского газа, европейские правительства пообещали приложить максимум усилий, чтобы не дать своим гражданам замерзнуть этой зимой, несмотря на то, что они прочесывают мир в поисках альтернативных поставок энергоносителей. Можно спорить о деталях политики, но главное — сохранять солидарность вопреки болезненности [ударов РФ].

Тем временем тщательно культивируемая аура «непобедимости» Путина уже дает трещины. Он подавил большую часть инакомыслия, однако беспокойство все же распространяется. Голоса ястребов [т.н. «партии войны» в РФ] критикуют ведение войны. Чеченский главарь Рамзан Кадыров, люди которого участвовали в войне и терроризировали украинцев, назвал ситуацию на местах «офигенной». Один из националистов деликатно предположил в эфире российского телевидения, что у Путина плохие советники. Несколько отважных местных политиков в Москве и Санкт-Петербурге даже призвали хозяина Кремля уйти в отставку.

Российская экономика перенесла санкции лучше, чем ожидалось, но постепенно стагнирует, а выигрышные для России цены на энергоносители упали. Запад должен попытаться вбить клин между режимом и российским народом. Западным лидерам следует подчеркивать, что речь идет о вражде с Путиным, а не с его гражданами. Западным странам стоит приветствовать российских перебежчиков, особенно наиболее образованных. Россиянам, которые служат режиму, напротив, необходимо отказывать в визах. При удачном стечении обстоятельств российская элита в конце концов устанет от изоляции, а ее силовые структуры устанут от того, что тиран с манией исторического величия ввергает их в войну, в которой невозможно победить. Россия может положить конец этому конфликту в любое время. Однако миру на тех условиях, которые изначально предполагал Путин, не бывать.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.