Два разных коллапса. Дипломат Павел Климкин назвал сценарии, при которых Крым может быть деоккупирован невоенным путем 25 ноября, 17:14 Эксклюзив НВ Граффити в центре оккупированной Ялты. Крым, 2022 год (Фото:Виктория Рощина/УП)

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире Радио НВ рассказал, при каких условиях деоккупация Крыма без применения оружия будет возможна.

«Если мы говорим о невоенном пути, то Крым может быть освобожден в условиях коллапса в российской армии. Об этом сейчас многие говорят, но мы видим, что эта безумная пропаганда и российская система имеет определенный запас прочности. Или коллапс всей системы, всего режима, и тогда можно говорить о невоенном пути», — считает Климкин.

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По мнению дипломата, если режим диктатора Владимира Путина останется у власти, то невоенным путем Крым не отдаст.

«Запад <...> надеется на медленную, последовательную, контролируемую перезагрузку России. Нам нужно стратегическое ослабление России, мы должны над этим работать — должно быть больше санкций, должна быть удавка. <...> Западу нужно реально поднимать ставки или (и эта возможность также может быть, в частности, после переговоров американцев с китайцами) будет попытка получить какое-то общее видение, что делать с Россией, между Штатами и Китаем. И это тоже неплохо. Главное, чтобы они поняли, как их перезагрузить, и чтобы они защитили нас», — убежден Климкин.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым, сказав, что «при отсутствии дипломатии поле боя — это путь».

Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ сказал, что якобы «сделанные заявления говорят о неготовности и нежелании Киева решать проблемы невоенными методами».

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что, по его мнению, ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.