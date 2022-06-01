«Ничего сенсационного нет». Не все страны поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Как не упустить шанс — Елисеев 1 июня, 22:02 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украина может получить статус кандидата в ЕС уже в июне (Фото:Dusan_Cvetanovic/pixabay)

Дипломат Константин Елисеев не считает сенсационным то, что «практически все крупные государства ЕС», кроме Италии, как заявил премьер-министр Марио Драги, выступают против предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза в июне.

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«Ничего сенсационного нет. Я бы не хотел, чтобы эта [фраза] нас останавливала на пути к использованию важного, исторического шанса. <...> Из моего опыта, каждый весомый шаг в отношениях Украины с ЕС давался нам в буквальном смысле кровью и потом», — отметил Елисеев в эфире Радио НВ.

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По словам дипломата, стоит дождаться выводов Европейской комиссии, которые будут готовы в середине июня.

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«Главный вопрос — насколько эти выводы будут позитивны для Украины, что именно в них будет рекомендовано со стороны Европейской комиссии. Не исключаю, что уже сейчас отдельные страны ЕС активно работают как промоутеры интересов Украины, выступающие за предоставление нам статуса кандидата. Есть и страны, известные как евроскептики, которые оказывают давление на Европейскую комиссию, чтобы прописать определенную неготовность Украины к так называемому полноценному статусу кандидата», — рассказал Елисеев.

Скептиками предоставления Украине статуса кандидата дипломат называет Германию, Францию, Нидерланды. Также он предполагает, что в этот список можно добавить Бельгию, Люксембург и Венгрию.

Украина должна нейтрализовать возможное негативное влияние этих стран на принятие решения Еврокомиссией, убежден Елисеев:

«Сейчас очень важен первый этап — получить статус кандидата. У нас сейчас шансы есть как никогда за всю историю отношений между Украиной и Европейским Союзом. <...> Это наше общее дело — и власти, и оппозиции, и народа Украины. Мы действительно доказали, что подписали заявку на членство в ЕС собственной кровью. И потому мы сегодня должны этот шанс не упустить».

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