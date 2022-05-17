Стратегия коррозии. ВСУ размывают волю оккупантов к борьбе и идут в контрнаступление на востоке — обзор иностранных СМИ 17 мая, 18:57 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные осматривают часть уничтоженного российского бронетранспортера, Запорожская область, апрель 2022 года (Фото:Ueslei Marcelino / REUTERS)

Западная пресса анализирует военную стратегию Украины, просчитывает перспективы широкого контрнаступления и уточняет, как именно НАТО должен вести себя с Россией.

В Австралии боеспособность армии принято рассматривать как совокупность физических, нравственных и интеллектуальных компонентов. Украинцы в развязанной против них Россией войне применили «гениальную стратегию», которая заключается в истощении российских физических, моральных и интеллектуальных возможностей для борьбы как на поле боя, так и в глобальном информационном пространстве. Это стратегия «коррозии», и она способна помочь Украине одержать победу, утверждает Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, в своем материале для местной газеты The Sydney Morning Herald .

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На протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину Москве постоянно приходится менять свои стратегические цели. Сначала успехи украинцев на поле боя и убедительное лидерство президента Владимира Зеленского заставили Россию отказаться от плана А – захватить Киев и политическую власть в стране. Затем неудачу потерпел и план Б, предусматривавший атаку на многочисленных фронтах на юге, востоке, северо-востоке и севере Украины и установление превосходства в небе. Теперь агрессор сосредоточился на Донбассе и создании «сухопутного моста» из России в Крым.

Изменение целей в ходе войны не является чем-то необычным: политические цели определяют, как ведется война и какие развертываются битвы, но и сами бои влияют на политические цели, признает Райан. Впрочем, Украина в этом конфликте осталась более последовательной. Конечно, как обороняющаяся сторона она имеет достаточно четкие цели – защитить свой суверенитет, население и землю. Но отдельную роль в сохранении последовательности и согласованности играют также мощь ВСУ и твердое политическое лидерство.

Украинцы, в частности, используют непрямой подход: физически и психологически бьют противника по его слабым местам. Физические атаки предполагают поражение систем обеспечения армии на местах – сетей связи, путей материально-технического обеспечения, разведывательных дронов, топливных складов в тылу, а также командных пунктов с военным руководством. Таким образом, украинские военные «подвергают коррозии» физическую способность врага воевать, формулирует автор. При этом поражение на поле боя и проблемы со снабжением вызывают «моральную коррозию» — подрывают боевой дух российских военных, ведут к снижению боевой дисциплины, дезертирству и военным преступлениям. «Украинцы постепенно размывают волю России к борьбе. Еще одна серьезная неудача на поле боя может привести к полному краху решимости России», – убежден Райан.

Стремясь компенсировать предыдущие неудачи любой победой, захватчики идут на больший тактический и оперативный риск в своих военных операциях. Уничтожение российской понтонной переправы и части российской бронетанковой колонны при попытке форсировать реку Северский Донец указывает на снижение способности агрессора взвешенно оценивать риски. Так выглядит «интеллектуальная коррозия».

В борьбе против российской агрессии украинцы развили искусство войны, заключает австралийский генерал-майор. Они объединили традиционные наземные и воздушные операции со специальными и информационными операциями в новое единое целое. «Именно так выглядит война ХХІ века. Украинцы доказали свое мастерство в этом. Каждая страна среднего размера с ограниченными ресурсами (включая Австралию) может многому у них научиться», – подчеркивает автор.

Поражение оккупантов при попытке форсировать Северский Донец вспоминает и британский журнал The Economist . Через месяц после того, как Россия отказалась от наступления на Киев и сосредоточилась на восточном фронте, ее вторжение в Украину снова сбавляет обороты, пишет издание.

Агрессор имеет незначительные успехи: ему удалось захватить почти всю Луганскую область, а также продвинуться к югу от города Изюм. Однако российское наступление идет очень медленно (1-2 км в день) и с большими потерями. Между тем, Украина все еще контролирует значительную часть Донецкой области. ВСУ удерживают позиции на Северодонецком направлении и отбросили врага на десятки километров от Харькова — кое-где за линию государственной границы. Такие контратаки в итоге могут разорвать цепь поставок захватчика, пролегающую от российского Белгорода к украинскому Изюму через Волчанск, а также сделать возможными удары по тыловым районам россиян в белгородском регионе, приводит издание мнение военного эксперта Конрада Музыки из польской компании Rochan Consulting.

Захватчики не имеют преимущества 3:1, которое согласно военной доктрине считается необходимым для прорыва позиций защитников. Согласно заявлению британской разведки от 15 мая, российские вооруженные силы потеряли треть своих сухопутных боевых сил, брошенных на вторжение в Украину в феврале. Подразделения агрессора недоукомплектованы бойцами и руководство тщетно пытается привлечь на службу бывших военных, обещая большие денежные компенсации.

Между тем, западные союзники продолжают снабжать ВСУ тяжелой артиллерией, а США готовятся утвердить 40-миллиардный пакет помощи Украине, что доведет общую сумму американской поддержки до $54 млрд — эквивалента 7% предложенного Белым домом оборонного бюджета. «Время работает в пользу Украины, – утверждает Музыка. — Если Россия не проведет мобилизацию… в последующие несколько недель ее вооруженные силы застрянут, более того — приток западного оружия и украинского личного состава позволит Киеву оттеснить российские подразделения на более широком фронте».

Впрочем, продвигаться на Донбассе оккупантам сложно отчасти из-за того, что в этом регионе, где активные боевые действия продолжались предыдущие восемь лет, у украинских военных есть хорошо укрепленные позиции. Тот же фактор будет сдерживать контрнаступление ВСУ. К тому же развернуть его по всей линии фронта протяженностью 1,3 тыс. км будет непросто.

Пока же на поле боя удерживается баланс. «Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, – заявил 10 мая генерал-лейтенант Скотт Берриер, глава разведывательного управления Министерства обороны США. — Мы здесь несколько в тупике».

Впрочем, украинцы воспринимают подобные заявления со скептицизмом, пишет The Economist. Ведь ранее их уже недооценивали.

Именно расширенное контрнаступление украинской армии станет следующим шагом, который все изменит, считает редакция американской газеты The Washington Post .

Россия «вероятно отказалась от цели завершить масштабное оцепление украинских подразделений» на востоке Украины, цитирует издание аналитиков вашингтонского Института изучения войны. Теперь ее целью, похоже, является захват всей территории Луганской области. Однако и это может оказаться не по силам истощенной армии с плохим руководством.

В свою очередь, широкое контрнаступление ВСУ на востоке и юге Украины способно вернуть еще больше оккупированных Россией территорий под контроль Киева. Это, как ничто другое, будет свидетельствовать о стратегическом поражении российского диктатора Владимира Путина, и именно этого должны добиваться западные союзники Украины, считают в The Washington Post. Поэтому переговоры о прекращении огня, о которых недавно заговорили во Франции, Германии и Италии, сейчас не ко времени: риски ослабления давления на Путина до его окончательного поражения (а может и после) — слишком высокие, подчеркивает редакция.

Как заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс во время своего выступления в Конгрессе 10 мая, вместо того, чтобы обратиться к честному торгу, Россия скорее «прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциальную военную эскалацию», причем последнее особенно опасно, учитывая ядерный и химический потенциал РФ.

По словам Хейнс, Путин «вероятно рассчитывает, что решимость США и [Европейского Союза] ослабнет, поскольку ситуация с продовольственным дефицитом, инфляцией и ценами на энергоносители будет ухудшаться». Но лидеры НАТО не должны дать российскому диктатору никаких оснований полагать, что подобная стратегия сработает.

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