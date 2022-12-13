Евросоюз разморозил часть средств для Венгрии, чтобы разблокировать 18 млрд евро помощи Украине — Politico 13 декабря, 09:18 Венгрия использовала право вето, чтобы добиться выделения средств ЕС (Фото:Szabolcs Toth/Unsplash)

Евросоюз разморозил часть средств для Венгрии в обмен на разблокирование 18 млрд евро помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, 12 декабря Будапешт добился от стран ЕС снижения суммы предлагаемого замораживания финансирования с 7,5 млрд евро до 6,3 млрд евро в обмен на снятие вето по ключевым пунктам, включая пакет помощи Киеву.

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Венгрии не соглашались предоставить эти средства из-за проблем с верховенством права и коррупцией, в знак протеста страна блокировала важные решения ЕС.

Отмечается, что страны ЕС также одобрили план расходования Венгрией средств на восстановление после пандемии — 5,8 млрд евро в виде грантов, которые также не выделялись в течение полутора лет из-за опасений по поводу отката от демократии. Однако финансирование предоставят с условием, что Будапешт должен завершить 27 реформ по борьбе с коррупцией и обеспечению независимости судебной системы, прежде чем получить свои деньги.

Издание отмечает, что этот результате равносилен победе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на протяжении нескольких месяцев использовал право вето для выбивания средств ЕС из Брюсселя.

В последние дни европолитики пытались разработать план Б для выделения средств Украине без одобрения Венгрии. В частности, было предложение, согласно которому 26 стран должны были предложить индивидуальные гарантии. Такой шаг раскрыл бы слабые стороны в подходе ЕС к войне с Россией.

Накануне послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро. Также был согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%.

10 декабря Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Теперь это предложение должен утвердить Европарламент.

Ранее этот пакет финансовой помощи Украине не могли принять, поскольку его блокировала Венгрия.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия была против введения санкций против Москвы, а также не разрешала поставлять Киеву западное вооружение через свою территорию.

18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и заявил о скором развале Евросоюза.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.