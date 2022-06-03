«Нам нужно молиться на визит Байдена». Арабские страны могут развалить Россию, как саудиты — СССР. Что может сделать Украина — эксперт

3 июня, 18:37
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
Пустыня вблизи Шарджи, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото:REUTERS/Rula Rouhana/File Photo)

Пустыня вблизи Шарджи, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото:REUTERS/Rula Rouhana/File Photo)

Автор: Инна Марецкая

2 июня, после утверждения шестого пакета санкций против россии за полномасштабное вторжение в Украину, глава Офиса президента Андрей Ермак призвал страны Залива присоединиться к решению глобального энергетического и продовольственного кризиса.

Война России против Украины — главные события 3 июня

«ЕС согласовал уже шестой санкционный „нефтяной“ пакет против России. Это возможность для стран Залива с пользой для себя помочь Западу преодолеть энергетическую зависимость от России», — сказал Ермак министрам иностранных дел шести стран — Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана и Саудовской Аравии.

Видео дня

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире Радио НВ объяснил, как улучшить отношения Украины со странами Персидского залива и почему ключевую роль в этом играет президент США Джо Байден.

https://www.youtube.com/watch?v=86WEyUqVpqI

— С чего нам нужно начинать, чтобы делать союзников из стран Залива и выбить из-под ног Путина один из последних кирпичей?

— Я думаю, нам нужно молиться на визит Байдена, прежде всего, если быть откровенным.

— Это все зависит не от нас?

— Да. Там есть свои расклады и факторы безопасности, которые очень серьезно влияют на позицию этих стран.

Я не хочу сказать, что мы ничего не хотим сделать. Нет. Мы можем и должны делать: и информационно, и своим присутствием на главных информационных площадках, теми же призывами, то есть работой с дипломатами, с влиятельными политиками, формированием лоббистских структур. Все это должно делаться. Это рутина, которая должна делаться и государством, и гражданским обществом, и всеми остальными. Но решения будут приниматься исходя из результатов визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию, который запланирован на конец июня этого года.

От того, удастся ли сдвинуться с низкой точки отношения между США и Саудовской Аравией, удастся ли наладить личный контакт между Байденом и принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом, и будет зависеть готовность этого региона к серьезному увеличению [продажи] нефти.

Читайте также:
Передают привет России. Саудовская Аравия хочет существенно увеличить добычу нефти

Пока мы слышим из этого региона обнадеживающие заявления о том, что эти страны, в принципе, готовы к этому. Но давайте не забывать о том, что там также активно действует Россия: [Сергей] Лавров, являющийся министром иностранных дел нашего врага, посетил эти страны, и ясное дело, что это был не туристический визит. Он пытался максимально исключить разворот этих стран в сторону США.

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua) «Надежный и солидный поставщик». Катар может внести свой вклад в стабилизацию энергетической ситуации в Европе — Зеленский

— Он там жаловался шейхам на нас. Подытоживая этот визит Лаврова, как вы его оцениваете? Насколько удачным он был?

— В целом он неудачен. Потому что я бы сказал, что страны Персидского залива выслушали обе стороны. Но они выслушали Лаврова, покивали головой, и выслушали украинцев — тоже покивали головой. То есть, они определили определенный уровень для визита Лаврова — он был уравновешен работой с украинцами.

А вот позиция со Штатами — это другой, более высокий уровень. И там есть гораздо больше обстоятельств, интересующих страны Персидского залива. В зависимости от того, что сможет предложить Байден, будет зависеть то, что могут предложить страны Персидского залива. Стороны заинтересованы друг в друге, это уникальная возможность. Это вариант, который выпадает не очень часто, и, конечно, вокруг этого будет много и ожиданий, и разнообразных спекуляций.

— Как вы вообще оцениваете поведение этих стран? Они нейтральны? Или они положительно-дружественны к нам? Или они, как Китай, будто бы ищут сейчас, как помочь России без нарушения западных санкций?

— Они не присоединяются к санкциям, но и не нарушают санкции — придерживаются такого отстраненного нейтралитета. Но это позиция, которая может обсуждаться. Это значит, есть шансы, что эти страны могут присоединиться к санкционным мерам против России. Но это, конечно, будет определяться тем, что может им предложить Вашингтон.

— Что будет происходить на нефтяной карте этих стран? Мы видели заявление от Саудовской Аравии, что они могут нарастить добычу, если она упадет в России.

— Здесь не просто нужно нарастить, если упадет, а полностью заместить. Надо снизить цены. На самом деле задача гораздо сложнее, чем арифметическое действие. Она в определенной степени может походить на те задачи, которые в свое время решали саудиты на момент развала Советского Союза.

Читайте также:
Впервые за два года. Европа возобновила закупки нефти в ОАЭ для замены российского топлива — Reuters

В 1986—1987 годах саудитам удалось обрушить цены на нефть, и это вынудило россиян прекратить войну в Афганистане. И потом развалился Советский Союз. Это было, естественно, одно из обстоятельств развала Советского Союза, но принципиальное. И вот россияне это прекрасно осознают. Они стараются всеми способами предотвратить такое развитие сценария, активно работают с арабским миром.

Многие считают вполне возможным, что Саудия во время визита [Байдена] присоединится к соглашениям. А это откроет на Ближнем Востоке совершенно новый этап развития.

— Что должна делать наша дипломатия, чтобы в странах этих арабских российские олигархи не убегали от санкций, не прятали там свои деньги, не спасались от ответственности?

— Честно говоря, я не верю в то, что украинская дипломатия может заставить правительство ОАЭ изменить их политику по отношению к российским олигархам или деньгам, которые сейчас оседают в этой стране. Давайте будем реалистами. Но, как минимум, наша позиция должна быть на повестке дня. Наш интерес должен быть озвучен.

Читайте также:

Украина привлекает арабских туристов (Фото:bukovel) Тратят $200 на человека. Как отдыхают арабские туристы в Украине

Без сомнения, есть большая эмпатия жителей ОАЭ, жителей Залива к Украине за последние несколько лет. Многие посетили Украину. Мы знаем, что во время COVID-19 Европа была закрыта и впервые такой огромный поток туристов в Украину был именно из стран Персидского залива. Этой эмпатией также нужно пользоваться именно для продвижения украинского нарратива. То есть наше присутствие должно быть, информационным прежде всего.

— И мы должны, как сказал Ермак, открыться этим странам и способствовать тому, чтобы открывались здесь их медиа?

— Знаете, интерес их медиа для Украины есть. Несомненно, есть.

Сейчас многие пишут об Украине, хотя часто — абсолютную чушь. То есть уровень экспертизы, к сожалению, там не очень в↨ысок. Но очень много корреспондентов работает здесь, и многие дают интервью. Есть определенные ограничения, потому что далеко не все в Украине могут говорить по-арабски. А все-таки арабский язык — приоритет в этом смысле.

Читайте также:
Как украинскому предпринимателю покорить арабский рынок?

Украина должна делать все для того, чтобы давать как можно больше своего нарратива на арабском. И это могут быть радио, ютуб-каналы, другие какие-то [вещи]. [Распространять] свой нарратив, отличающийся от традиционных представлений обо всех этих конфликтах, как конфликтах между Россией и Западом. Потому что тогда мы теряем свою субъектность, превращаемся в какое-то там «поле битвы» или еще что-то подобное.

На самом деле мало таких материалов, объясняющих исторические причины, почему так происходит. Я знаю, что в Украине есть несколько таких волонтерских проектов, которые запускают граждане Украины, выходцы из арабского мира, которые вот пытаются на пальцах объяснять арабам историю страны, историю отношений между Украиной и Россией.

И еще один момент, который тоже очень важен: в арабском мире и, к сожалению, в странах Персидского залива также Россия ассоциируется с Советским Союзом. А Советский Союз для многих арабов — это рычаг, который может уравновесить американскую позицию. Русские на [этих нарративах] пытаются играть. Мы тоже должны играть довольно активно на этом поле, на этом фронте.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Туризм Джо Байден Нефть Сергей Лавров Катар ОАЭ Саудовская Аравия Арабский язык Кувейт Бахрейн Салман бен Абдель аль Сауд Арабский Оман

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X