Трамп разыграл принца Саудовской Аравии на саммите G20 — видео Сегодня, 03:17 3470 Цей матеріал також доступний українською Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS Во время саммита G20 Трамп разыграл саудовского принца Мухаммеда бин Салмана Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в японской Осаке.

На видео, которое опубликовал саудовский телеканал Хабр аль-Аджиль, видно, как Трамп проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца. Бин Салман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.



После этого принц быстро обернулся в другую сторону и поймал взглядом уже отошедшего Трампа, который с улыбкой на лице кивнул бин Салману.