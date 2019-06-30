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Трамп разыграл принца Саудовской Аравии на саммите G20 — видео

Сегодня, 03:17
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Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

Во время саммита G20 Трамп разыграл саудовского принца Мухаммеда бин Салмана

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в японской Осаке.

На видео, которое опубликовал саудовский телеканал Хабр аль-Аджиль, видно, как Трамп проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца. Бин Салман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.

После этого принц быстро обернулся в другую сторону и поймал взглядом уже отошедшего Трампа, который с улыбкой на лице кивнул бин Салману.

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Теги:   G20 Саудовская Аравия Дональд Трамп

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