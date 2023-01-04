Исключение России из Совбеза ООН: Кулеба рассказал о первых шагах Киева и реакции стран

4 января, 13:36
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Украина начала процесс делегитимизации пребывания России в Совбезе ООН (Фото:Carlo Allegri/Reuters)

Украина начала процесс делегитимизации пребывания России в Совбезе ООН (Фото:Carlo Allegri/Reuters)

Украина начала процесс делегитимизации пребывания России в составе Совбеза ООН, Киев уже сделал первые шаги в этом направлении и готовится к следующему этапу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

«В конце декабря мы сделали важные шаги для лишения РФ ее статуса постоянного членства в Совбезе ООН и непосредственно членства ООН в целом. МИД привел безусловные доказательства узурпации РФ места в Совбезе в обход процедур, определенных Уставом ООН. Скажу откровенно, в ряде столиц с удивлением узнали факт незаконного пребывания РФ в Совбезе», — отметил он.

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По словам министра, страны уже разделились на три группы в этом вопросе.

Первые публично поддерживают тезис о том, что Россия незаконно получила свое место в Совбезе ООН.

Вторая категория поддерживает этот тезис, но пока не заявляет про свою позицию публично.

Еще ряд стран на данный момент изучают документы и поднимают архивы, чтобы выяснить все обстоятельства.

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«РФ говорит, что не обращает на это внимания, но непублично мы знаем, что эта тема их очень, мягко говоря, беспокоит. По сути, мы начали процесс делегитимизации пребывания России в Совбезе ООН. Сейчас мы готовимся к следующим шагам на этом пути. Они будут предусматривать и дальнейшие официальные заявления, и широкую кампанию по публичной адвокации», — резюмировал он.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1131973681299437/

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

В МИД пояснили, что после распада СССР в 1991 году данный вопрос с точки зрения международного права так и не был урегулирован, чем и пользуется до сих пор РФ.

Там также отметили, что Россия не только нарушает статут ООН и блокирует принятие резолюций, но также разжигает по всему миру военные конфликты и занимается ядерным шантажом.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Совбез ООН Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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