Исключение России из Совбеза ООН: Кулеба рассказал о первых шагах Киева и реакции стран 4 января, 13:36 Украина начала процесс делегитимизации пребывания России в Совбезе ООН (Фото:Carlo Allegri/Reuters)

Украина начала процесс делегитимизации пребывания России в составе Совбеза ООН, Киев уже сделал первые шаги в этом направлении и готовится к следующему этапу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

«В конце декабря мы сделали важные шаги для лишения РФ ее статуса постоянного членства в Совбезе ООН и непосредственно членства ООН в целом. МИД привел безусловные доказательства узурпации РФ места в Совбезе в обход процедур, определенных Уставом ООН. Скажу откровенно, в ряде столиц с удивлением узнали факт незаконного пребывания РФ в Совбезе», — отметил он.

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По словам министра, страны уже разделились на три группы в этом вопросе.

Первые публично поддерживают тезис о том, что Россия незаконно получила свое место в Совбезе ООН.

Вторая категория поддерживает этот тезис, но пока не заявляет про свою позицию публично.

Еще ряд стран на данный момент изучают документы и поднимают архивы, чтобы выяснить все обстоятельства.

«РФ говорит, что не обращает на это внимания, но непублично мы знаем, что эта тема их очень, мягко говоря, беспокоит. По сути, мы начали процесс делегитимизации пребывания России в Совбезе ООН. Сейчас мы готовимся к следующим шагам на этом пути. Они будут предусматривать и дальнейшие официальные заявления, и широкую кампанию по публичной адвокации», — резюмировал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

В МИД пояснили, что после распада СССР в 1991 году данный вопрос с точки зрения международного права так и не был урегулирован, чем и пользуется до сих пор РФ.

Там также отметили, что Россия не только нарушает статут ООН и блокирует принятие резолюций, но также разжигает по всему миру военные конфликты и занимается ядерным шантажом.