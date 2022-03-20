Подарок от Маска. Как Starlink помогает Украине доминировать в войне дронов и сеять панику среди русских 20 марта, 19:03 Цей матеріал також доступний українською Украинская армия активно использует Starlink для координации работы дронов (Фото:Starlink)

Система спутникового интернета Starlink помогает украинской армии отслеживать и убивать российских оккупантов.



С первых дней войны министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров начал использовать все возможные рычаги, чтобы найти поддержку Запада. Огромное количество санкций, выход не одной сотни компаний и давление на тех, кто еще не решился перестать финансировать войну, а также постоянные переговоры о поддержке Украины.

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Одним из первых больших успехов Федорова стало обращение в Twitter к владельцу компании SpaceX Илону Маску на третий день войны с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink.

Буквально через два дня первая партия уже прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что позволяет все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.

Более того, команда SpaceX обновила программное обеспечение станций, чтобы те потребляли меньше энергии, а подзарядить их можно было от автомобильного прикуривателя. При этом системам добавили функцию «роуминга», чтобы соединение оставалось стабильным даже в движении.



14 марта Starlink стал самым загружаемым приложением в Украине — в сумме около 100 тыс. украинцев установили себе приложение для настройки спутникового интернета. Большинство из них, наверное, были расстроены, ведь само появление станций в Украине не означает автоматически, что спутниковый интернет будет у каждого скачавшего себе приложение от SpaceX. Для этого нужно купить оборудование, которое стоит от $500 до $2500, а также платить каждый месяц по $100−500.

Практическая польза от Starlink для жителей городов и районов, где доступен широкополосный интернет, в целом отсутствует. Особенно учитывая его высокую цену.

Однако спутниковый интернет очень полезен для регионов, оставшихся без связи. Именно покрытие всех труднодоступных регионов Земли, где недоступен широкополосный интернет или технологии 4G или 5G, является главной целью проекта Starlink.

Спутниковую связь активно используют в армии для коммуникации в труднодоступных местах — Starlink значительно улучшит этот процесс. На самом деле, уже улучшает, помогая украинским войскам координировать работу беспилотников и сеять на врага смерть с воздуха, а также отслеживать его перемещения.

В целом система связи и интернета в Украине выдержала и работает достаточно стабильно. Тем не менее, в горячих точках из-за постоянной работы «глушилок» альтернативная система связи является не просто важной — она необходима. И система Starlink на ура справляется с этой задачей, отмечает издание The Telegraph.

Украинскими беспилотниками управляет подразделение Аэроразведка. Специалисты используют систему Дельта, которая доступна для работы даже на слабых ноутбуках. В ней есть интерактивная карта, данные для которой собираются из изображений с дронов, спутников, обычных видеокамер и различных датчиков, что позволяет отслеживать перемещения врага.

Аэроразведка также заменила технологии связи советской эпохи, заменив их на западное оборудование, защищенное от взлома со стороны российских хакеров, а также их «глушилок». Тем не менее, были сомнения, что система сможет продолжать работу в условиях нестабильного интернета.

Издание отмечает, что операторы дронов в условиях сельской местной и без надежной системы связи благодаря спутниковому интернету могут продолжать свою работу. Starlink обеспечит стабильную связь, чтобы операторы Аэроразведки все равно могли использовать свою технику и не терять врага из виду.

Однако украинская армия использует дроны не только для разведки, но и для бомбардировок врага. Видео работы Байрактаров уже стали любимым контентом для многих украинцев. А работа украинской армии с дронами стала настолько эффективной, что недавно Пентагон принял решение отправить Украине Switchblade — так называемые дроны-камикадзе.



«Мы бьем по ночам, когда русские спят. Ночью дроны абсолютно незаметны, благодаря чему можно подбираться максимально близко. Мы специально ищем грузовик с самым ценным грузом, а затем бьем точно по нему. Это можно сделать с очень низким побочным ущербом, даже в условиях села», — говорит Ярослав Гончар, командир Аэроразведки.

Ночью большинство российских подразделений неактивно, объясняет он. Учитывая большие проблемы россиян с логистикой, операторы дронов пытаются отслеживать именно цепочки поставок врага, чтобы бить по их самому слабому месту — особенно учитывая, что такие колонны обычно слабо охраняются. Благодаря тепловизорам, ночью Аэроразведка лучше видит перемещения врага, а операторы находятся в наилучшем положении, ведь заметить маленький дрон практически невозможно.



Фото: thetimes / Twitter

За день подразделение выполняет около 300 полетов, собирая информацию и определяя приоритетные цели для ночных боевых вылетов. Самые сложные дроны уже используют систему Starlink, что позволяет им практически без преград передавать всю необходимую информацию.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже высказался о «Западе, которому нельзя доверять». Он раскритиковал Илона Маска, который решил помочь Украине, заявив, что «когда Россия реализует свои высшие национальные интересы на территории Украины, появляется он со своим Starlink. Он выбрал свою сторону».

У России есть своя спутниковая система Гонец. Однако ее работу поддерживают всего 12 спутников (против более чем 2000 спутников Starlink), а саму компанию неоднократно подозревали в хищениях. Поэтому очевидно, что эти заявления — всего лишь работа на внутреннюю пропаганду, чтобы показать россиянам, что они не отстают от Запада.

Генерал Джеймс Дикинсон, командующий Космическим командованием США, объясняет, что война в Украине стала первым большим испытанием для Starlink, и система с честью проходит этот тест, помогая украинской армии уничтожать врагов.



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