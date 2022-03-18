Когда в США принимают решение об оружии для Украины, некоторые вещи уже пересекают границу — посол 18 марта, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в США Оксана Маркарова (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Украина работает с Пентагоном по поводу оказания военной помощи для борьбы с российской агрессией в режиме нон-стоп.

Об этом в интервью Голосу Америки заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Я не буду раскрывать те вещи, которые не нужно знать нашему врагу. Но когда принимаются определенные решения, и они публичны, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу. Поэтому на самом деле это параллельный процесс», — отметила она.

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Кроме того, по словам посла, украинская сторона работает над всеми способами победы в войне, в том числе все еще требует закрытия неба или других альтернатив.

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Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Он включает 800 ЗРК Stinger, 2000 ПЗРК Javelin, 6 тысяч гранатометов AT-4, 25 тысяч комплектов бронежилетов и 25 тысяч шлемов, пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, системы обнаружения РЭБ, 70 американских армейских внедорожников HMMWV и другое вооружение.

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