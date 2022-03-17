«Хайтек в этой войне критически важен». Американцам — респект за помощь, но у них еще есть чем поддержать Украину — Климкин 17 марта, 14:12 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Дипломат Павел Климкин в эфире Радио НВ назвал его беспрецедентным для борьбы с Россией на земле и в воздухе.

«Помощь военная – это реально круто. Это то, что нам критично нужно. Это то, что нам нужно было еще в 2014 году. Я теперь своим друзьям американцам говорю: "Если бы это было [тогда], то не было бы 2022 года". Это беспрецедентная помощь и в противовоздушной обороне, и в борьбе с танками. Важно, чтобы поставки были в реальном времени – прямо сейчас. <...> Я очень обрадовался вчера, когда услышал Байдена. Респект американцам», — отметил Климкин.

В то же время, добавил дипломат, Вашингтон помог Киеву не всем тем, что Украина просила с 2014 года — в арсенале США еще есть советские системы противовоздушной обороны и современное оружие, которые позволят противостоять России эффективнее:

«Очень надеюсь, что американская администрация даст еще многое, что связано, например, с советскими системами ПВО. [Также] это вопросы переговоров, вопросы гарантий и еще много разных вопросов. <...> Мы хотим системы ПВО, которые работали бы на всех высотах и на дальних расстояниях. Нам это критично нужно, чтобы самим закрыть небо. <...> Нам нужно современное оружие. Хайтек в этой войне очень критичен. Боевой дух украинцев, которым все гордятся, вдохновляются, должен быть поддержан современным оружием. Поэтому есть что предоставлять, и я надеюсь, что такие решение будут приняты в ближайшие дни».

Детали переговоров по поставкам систем противовоздушной обороны в Украину США сохранят в секрете, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также 17 марта американский сенатор-республиканец Линдси Грэм представил в Сенате проект резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена содействовать предоставлению Украине истребителей Миг-29 и систем ПВО.

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