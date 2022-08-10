«Поддерживаем усилия Украины». В Белом доме прокомментировали взрывы на аэродроме в Крыму 10 августа, 11:03 Появилась реакция Белого дома на взрывы в Крыму (Фото:Reuters)

В Белом доме прокомментировали взрывы на аэродроме вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности, сообщает Голос Америки.

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На вопрос журналиста о серии взрывов на российской авиационной базе, и считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставил оружие, она ответила: «Как вы знаете, мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и своей территориальной целостности, как мы много раз говорили. Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы будем продолжать обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это — в центре нашего внимания».

Представительница Белого дома добавила, что США продолжат поддерживать Украину «в их борьбе за свою свободу, в их борьбе за свой суверенитет против брутального нападения со стороны России».

9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

Крымские «власти» рассказали о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девять получили ранения.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах.



Инфографика: НВ

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