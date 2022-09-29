Для России плох любой из вариантов. Ходжес пояснил, как США могут ответить на ядерный удар со стороны Москвы
Бен Ходжес считает, что из всех комбинаций возможного ответа США он будет сокрушительным для России (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Если российский диктатор Владимир Путин действительно вознамерится применить ядерное оружие, для России такой его шаг станет «сокрушительным просчетом».
Об этом в интервью НВ заявил американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе.
Он напомнил, что президент США Джо Байден «достаточно ясно дал понять о разрушительных для России последствиях использования ядерного оружия, и что США будут отвечать на этот акт агрессии».
«Конечно, он сейчас не будет называть каким будет этот ответ. Очень важно сохранять неопределенность и, соответственно, гибкость в наших реакциях. Но ответ без сомнения будет. Он может быть — ядерным, не ядерным, [могут быть] воздушные удары крылатыми ракетами или комбинация всех этих вещей. Каждый из этих вариантов весьма плох для России», — подчеркнул Ходжес.
Комментируя вопрос о том, какой ответ Запада на применение ядерного оружия в Украине наиболее вероятен, Ходжес допустил, что реакция «будет пропорциональной в зависимости от того, что Россия намеревается делать далее».
«Я здесь не для того, чтобы спекулировать возможностями, однако ваши читатели могут быть уверены, что ответ точно будет. Есть разные опции, и президент будет выбирать из этих опций или их комбинации, если Россия решится допустить такой сокрушительный для нее просчет», — убежден генерал.