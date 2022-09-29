Для России плох любой из вариантов. Ходжес пояснил, как США могут ответить на ядерный удар со стороны Москвы 29 сентября, 13:36 Бен Ходжес считает, что из всех комбинаций возможного ответа США он будет сокрушительным для России (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Если российский диктатор Владимир Путин действительно вознамерится применить ядерное оружие, для России такой его шаг станет «сокрушительным просчетом».

Об этом в интервью НВ заявил американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе.

Он напомнил, что президент США Джо Байден «достаточно ясно дал понять о разрушительных для России последствиях использования ядерного оружия, и что США будут отвечать на этот акт агрессии».

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«Конечно, он сейчас не будет называть каким будет этот ответ. Очень важно сохранять неопределенность и, соответственно, гибкость в наших реакциях. Но ответ без сомнения будет. Он может быть — ядерным, не ядерным, [могут быть] воздушные удары крылатыми ракетами или комбинация всех этих вещей. Каждый из этих вариантов весьма плох для России», — подчеркнул Ходжес.

Комментируя вопрос о том, какой ответ Запада на применение ядерного оружия в Украине наиболее вероятен, Ходжес допустил, что реакция «будет пропорциональной в зависимости от того, что Россия намеревается делать далее».

«Я здесь не для того, чтобы спекулировать возможностями, однако ваши читатели могут быть уверены, что ответ точно будет. Есть разные опции, и президент будет выбирать из этих опций или их комбинации, если Россия решится допустить такой сокрушительный для нее просчет», — убежден генерал.