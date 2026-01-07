После военной операции США в Венесуэле перспектива американского вторжения на территорию Арктики кажется более реальной.

Об этом пишет The Times, озвучивая четыре сценария того, как США могли бы получить контроль над Гренландией.

Первый сценарий — это вторжение.

Поскольку США является самой сильной военной державой, нет сомнений в том, что она силой может захватить Гренландию, которая остается малонаселенной и слабо защищенной, отмечает The Times.

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При этом лишь немногие аналитики считают, что Гренландия или ее европейские союзники дадут отпор.

Однако США будут трудно в полной мере использовать преимущества острова, если большая часть населения будет испытывать к ним неприязнь, считая оккупантами.

Европейцам, возможно, придется смириться со случившемся ради того, чтобы хотя бы внешне сохранить единство НАТО, однако Альянс, как минимум будет серьезно подорван, рассуждает автор публикации. Это грозит непредсказуемыми последствиями.

Еще одним возможным сценарием является принуждение.

Большинство экспертов считают, что, если американский лидер Дональд Трамп действительно всерьез настроен включить Гренландию в состав США, он, вероятно, выберет другой способ, использую угрозу военного вторжения для давления в переговорах.

«В его распоряжении множество инструментов. Самый очевидный из них — деньги», — отмечается в статье.

Так, Дональд Трамп мог бы предложить Дании выкупить у нее Гренландию, пообещав при этом крупные инвестиции в экономику острова.

Третьим сценарием The Times называет заключение Договора о свободной ассоциации. Этот вариант уже обсуждается в Вашингтоне и будет похож на соглашения, которые США уже заключили с Палау, Микронезией и Маршалловыми Островами. Эти малые государства Тихого океана сохранили свою независимость, но предоставили американским военным полную свободу действий на своей территории в обмен на беспошлинную торговлю, поясняет автор статьи.

Еще один, четвертый сценарий, The Times охарактеризовал как «один человек, два начальника».

В этой сложной игре с участием трех сторон Дания, возможно, сможет в целом сохранить статус-кво, констатирует автор.

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При таком варианте США были бы удовлетворены усилением военного присутствия и большей стратегической свободой действий на острове, пакетом коммерческих соглашений по разработке месторождений полезных ископаемых и, возможно, назначением чиновников из США на должности советников в местном правительстве.

В публикации также приводятся слова Дональда Трампа из его книги Искусство заключать сделки (The Art of the Deal). По словам Трампа, он ставит перед собой очень высокие цели, а потом упорно работает, чтобы добиться желаемого. Иногда он соглашается на меньшее, чем хотел изначально.

«Но в большинстве случаев я все равно получаю то, что хочу», — уверяет Трамп в книге.

Инфографика: NV

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что США «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Он также добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем США, и в ЕС якобы «это знают».

В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что вторжение США в Гренландию будет означать конец для НАТО.

Советник Трампа Стивен Миллер заявил, что США «могут захватить» Гренландию, подчеркнув, что никто не осмелится воевать с Вашингтоном за остров.

22 декабря 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что назначение специального посланника президента США в Гренландии «подтверждает неизменный интерес Штатов к региону».