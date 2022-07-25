Посол рассказала, как США будут реагировать на попытки России аннексировать захваченные территории Украины

25 июля, 10:00
Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон внимательно следит за попытками России аннексировать захваченные в ходе полномасштабного вторжения украинские территории.

Это то, на что мы считаем, нужно давать ответ. Это возмутительно, что Россия пытается аннексировать территорию Украины. Но это не неожиданно. Мы видели, как это было в Крыму в 2014 году. И кажется, они используют ту же методичку… Это возмутительно и не соответствует международному праву. Поэтому наша позиция состоит в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что наши партнеры и союзники об этом знают, а затем принять шаги, если Россия все же решит это сделать", — сказала Бринк в интервью Радио Свобода.

Видео дня
Читайте также:
Тщательно анализируют. США серьезно рассматривают объявление России государством-спонсором терроризма — посол Бринк

По ее словам, США продолжат вводить санкции против прокси-чиновников и принимать другие меры, которые в будущем не позволят когда-либо признать подобную аннексию.

«Мы обращаем внимание на эти действия еще до того, как они случаются. Потому что они уже происходили в прошлом. И мы видим, к чему идет. Поэтому, когда мы обсуждаем это публично, мы надеемся привлечь наших союзников и партнеров к поднятию цены, и говорим России, какую цену она заплатит, если они продолжат идти по пути аннексировать территории Украины», — добавила Бринк.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Бриджит Бринк Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

По словам винодела Роберта Гулиева, одна из наиболее сложных задач сегодня — доставить и реализовать продукцию (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Антистресс для тыла /
Винодел Гулиев — об отечественном виноделии и предпочтениях украинцев во время войны. Интервью НВ
25 июля, 09:17
Люди
Лишний вес является причиной многих заболеваний (Фото:mojzagrebinfo/Pixabay)
Загадка ожирения. /
Вот три причины, по которым у вас может быть лишний вес — как ученые предлагают бороться с этим?
24 июля, 20:19
Медицина
Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)
«Нам подменили президента» /
Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана
24 июля, 11:37
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X