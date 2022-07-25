Посол рассказала, как США будут реагировать на попытки России аннексировать захваченные территории Украины 25 июля, 10:00 Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон внимательно следит за попытками России аннексировать захваченные в ходе полномасштабного вторжения украинские территории.



Это то, на что мы считаем, нужно давать ответ. Это возмутительно, что Россия пытается аннексировать территорию Украины. Но это не неожиданно. Мы видели, как это было в Крыму в 2014 году. И кажется, они используют ту же методичку… Это возмутительно и не соответствует международному праву. Поэтому наша позиция состоит в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что наши партнеры и союзники об этом знают, а затем принять шаги, если Россия все же решит это сделать", — сказала Бринк в интервью Радио Свобода.

Видео дня

По ее словам, США продолжат вводить санкции против прокси-чиновников и принимать другие меры, которые в будущем не позволят когда-либо признать подобную аннексию.

«Мы обращаем внимание на эти действия еще до того, как они случаются. Потому что они уже происходили в прошлом. И мы видим, к чему идет. Поэтому, когда мы обсуждаем это публично, мы надеемся привлечь наших союзников и партнеров к поднятию цены, и говорим России, какую цену она заплатит, если они продолжат идти по пути аннексировать территории Украины», — добавила Бринк.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.