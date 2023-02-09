Будет бунт. В разведке рассказали, как сменится режим в России

9 февраля, 10:01
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

В украинской разведке прогнозируют, что режим в России сменится в результате бунта населения. Это будет не осмысленный протест.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Главного управления разведки Андей Юсов.

По его словам, все сценарии кремлевского диктатора Владимира Путина «ложатся на подготовленную почву», поскольку народ России сотни лет жил в рабстве. Кроме того в РФ нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления.

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Юсов отметил, что на каком-то этапе в РФ цены на нефть позволили прокормить население, для многих этого оказалось достаточно, а остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.

«Но бунт все равно будет. Это вопрос времени… Будь это гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан — с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в самой Российской Федерации», — прогнозирует представитель украинской разведки.

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Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россию ждет крах, но это пойдет на пользу миру.

https://www.youtube.com/watch?v=OorQXdY2oI4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Владимир Путин Разведка Режим Война России против Украины

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