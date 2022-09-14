Каков эффект от западных санкций? Можно ли надеяться на крах экономики РФ — интервью НВ с Сергеем Алексашенко 14 сентября, 09:39 Эксклюзив НВ Не национальное достояние: Доходы от продажи газа падают, но критически на бюджет РФ это не повлияет (на фото — российский диктатор проводит совещание с главой Газпрома) (Фото:Reuters)

Почему ограничения Запада делают бюджету России больно, но не убивают его, НВ рассказал бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.

Доходы федерального бюджета РФ в годовом исчислении снижаются второй месяц подряд: в июле, по данным Росстата, они упали сразу на 26%, а в августе — еще на 11%. Сокращаются все поступления в казну, в том числе и от нефтегазового экспорта, — в последний месяц лета они сократились на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

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Что означают все эти цифры для экономики страны-агрессора? И как будет развиваться ситуация дальше под влиянием западных санкций? Об этом НВ поговорил с Сергеем Алексашенко, бывшим замминистра финансов РФ и экс-первым замглавы правления российского Центробанка. Этот эксперт, который сейчас проживает в Вашингтоне, уверен: Кремль проиграет не по экономическим, а по военным причинам.

— Если посмотреть сейчас на российскую экономику, то можно констатировать: ее коллапса не случилось. Что с ней происходит?

— Российская экономика медленно скатывается вниз. От нее отваливаются потихоньку те части, которые связаны с внешним развитым миром, с западными странами. И потихоньку действуют те экспортные ограничения, которые на Россию накладываются. Не нужно их особо преувеличивать, потому что значительную часть экспорта, от которого отказалась Европа, российские компании перенаправят в Азию. Не всё ещё целиком, это стоит дороже, но я бы не стал преувеличивать тот ущерб, который нанесен российской экономике от санкций. Сколько этот процесс будет продолжаться — неизвестно. Но в третьем квартале он точно продолжится.

— Россия заявляет, что их международные резервы составляю более $560 млрд. Это те, которые доступны? Или замороженные?

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