«Пока это не катастрофа, катастрофа будет месяца через два». Профессор экономики о том, как западные санкции изменят жизнь в РФ 12 марта, 08:55 Цей матеріал також доступний українською Кремль. Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Максим Миронов, профессор-экономист Мадридской IE Business School, объясняет масштаб поражения российской экономики от западных санкций, введенных с началом войны в Украине

С первых дней войны Россия находится под едва ли не самыми жесткими международными санкциями в истории человечества, и их число продолжает расти. По просьбе НВ Максим Мирнов, авторитетный экономист и профессор Мадридской IE Business School, объясняет, как скажется санкционный режим на экономике России, и в какую сумму российскому населению, а также российской политической и бизнес-элите обернется война в Украине.

— Международные санкции против России беспрецедентны, когда и как сильно их почувствует российский обыватель? Житель города с квартирой, автомобилем и отдыхом в Турции или Египте?

— Санкции чувствуют уже все, но это еще не катастрофа. Понятно, что отдыха в Турции и Египте уже не будет — все российские карточки международные заблокированы и даже с наличными долларами не выедешь, их запретили снимать. А россияне за последние годы привыкли хранить деньги в банках, и среди моего обширного круга знакомых мало тех, кто хранил дома доллары наличными. Потому даже те, у кого деньги есть, не могут, выехать никуда, а если деньги и сняты, то лучше уж приберечь их на черный день

По поводу других россиян, которые в принципе не могли себе позволить куда-то поехать, они тоже чувствуют напряжение, уже присутствует ограничение в покупке продуктов по основным категориям, таким как гречка, сахар или мука — не больше 5−10 кг в одни руки. Цены уже подскочили. Но пока это не катастрофа, катастрофа будет месяца через два.

— Какие факторы к ней приведут?

— Сейчас везде в России массово останавливаются производства, не только западные, которые уходят, но и местные, потому что есть проблемы с сырьем и запчастями. Представьте, сколько людей занято в этих отраслях. Пока что их отправляют в отпуска с частичным сохранением зарплаты, но это только временная мера. Через месяц-два все эти люди будут вынужденно уволены, а это социальный всплеск, всплеск преступности и безработица. Но это не вся история. Крупнейший перевозчик грузов датская компания Maersk остановил отправку контейнеров в Россию, а это значит, что через месяц-два возникнет дефицит практически всех товаров, ведь сейчас люди скупают то, что было завезено до войны.

И это не только вопрос электроники и бытовой техники, но и еды, ее Россия также импортирует довольно много. Мясо, фрукты, овощи — все это, по большей части, продукты импорта, а значит поставок фурами и контейнерами, а вся цепочка останавливается. Это ведет к дефицитам, резкому росту цен.

Я не знаю, как Россия будет проводить посевную. Компания-производитель сельскохозяйственной техники John Deerе уже заявила, что прекращает поставлять в Россию технику и комплектующие и скорее всего, перестанет обслуживать уже наличную технику. Притом и посевной материал — 40% семян и 90% картофеля Россией также импортируются, потому банально уже к августу могут возникнуть проблемы с местной продукцией, она просто не вырастет в нужных объемах. И это только сельскохозяйственная отрасль, системные проблемы будут появляться и в других. Ушли крупные ритейлеры, Inditex, H&M, оставив без работы тысячи людей. Кто-то, конечно, найдет работу, но не факт, что люди будут покупать одежду, денег может не хватать на еду.

Непонятно, что будет с авиаперевозками. И проблема даже не в лизинге: самолеты зарубежных компаний, находившиеся в лизинге, Россия по факту национализировала, но на сегодня существует запрет на обслуживание и ремонт воздушных суден России в других странах мира. Самолет — такой аппарат, что должен жестко раз в полгода проходить техническое обслуживание. Если этого не произойдет, то уже через пару-тройку месяцев мы увидим, как нарушатся цепочки воздушной логистики. Поставлять нужные запчасти в Россию отказался даже Китай. Россия — большая страна, ее логистика — это еще и серьезный процент внутренних перелетов. Конечно, можно летать на сомнительной исправности самолетах, но это чревато последствиями и недолго.

Да, сейчас россияне начали испытывать некоторые неудобства, сложно и дорого купить доллар, сложно выехать за границу, неопределенность с работой и перспективами, но уже через полгода, они об этом забудут, как советские люди, у которых не было проблем, что они не могут выехать за границу. Вопросы будут о том, как купить базовую еду и, возможно, одежду, чтобы дожить до конца месяца.

— 40% доходов бюджета РФ приходилось на доходы от продажи нефти и газа. Как быстро Европа может отказаться от их покупки? Будет ли ощутим эффект от отказа США и Великобритании покупать российские энергоносители?

— Эффект от отказа США будет скорее символическим. Во-первых, у них своей нефти много. Во-вторых, США традиционно использует нефть из стран Ближнего Востока, у них российской нефти буквально несколько процентов — ну, закроются заправки Лукойл, их много на восточном побережье, да и все. Но этот символический шаг важен тем, что он запускает в отношении закупок российской нефти эффект cancel culture [современная форма остракизма], который многим знаком по отношению к провинившимся звездам Голливуда, которые подвергаются массовому бойкоту.

Точно также сегодня никто не хочет покупать российскую нефть даже с большой скидкой при том, что сейчас рекордные с 2008 года цены на нефть, по $130 за баррель. Конечно, российские поставщики в конечном счете найдут какой-нибудь Китай, который будет покупать российскую нефть с большим дисконтом, но объемы будут совсем другие как и цены.

По поводу российского газа, который Европа планирует заменить газом из Катара и США: не знаю насколько это получится сделать быстро, они планируют до конца года. Но даже если европейцы сократят в десять, пять или даже в три раза потребление российского газа, это уже будет мощный эффект. Доходы Газпрома будут очень небольшими и возможно их даже нельзя будет тратить на что угодно, а будет учреждена похожая на иракскую после войны в Персидском заливе программа Нефть в обмен на продовольствие, а все нефтегазовые доходы будут ассоциироваться на специальных счетах.

— В российских СМИ говорят о том, что Китай станет для российских компаний альтернативой Европе и США. Вы тоже так думаете?

— Это ерунда. По результатам войны буду две разрушенные страны: Украина и Россия. Украину всем миром помогут быстро восстановить, вас уже и в ЕС берут, а вот Россия, по-видимому, будет долго в разрухе лежать.

У Китая сейчас интересная позиция наблюдателя — мародера. Он уже скупает, по крайней мере анонсировал, покупку активов всех компаний, которые срочно уходят из РФ, за копейки, например, доли в Газпроме и т. д. Скупив это все, Китай будет диктовать условия торговли, за копейки покупая ресурсы и втридорога продавая свой ширпотреб. Естественно, чтобы не злить США, Китай не будет поставлять в Россию какой-либо хайтек — чипы или запчасти для самолетов, а вот одежду и прочие товары — да. Никакого равноценного партнерства там точно уже не сложится.

— Тем временем мир продолжает говорить об ужесточении санкций против России. Где это ужесточение еще возможно при описанной вами пессимистичной картинке?

— Я считаю, что смысла ужесточать санкции нет, я думаю, палку уже перегнули. Разумнее было бы больше намного раньше санкционировать олигархов и чиновников, а меньше — народ. Люди на Западе не понимают, что в России очень мощная пропаганда, которая затрагивает и людей с хорошим образованием, людей, делающих бизнес, и, на первый взгляд, вполне критичных. Больше половины россиян действительно искренне поддерживают войну. Даже если режим санкций усилится и народ совсем обнищает, то это не принесет желаемого эффекта, бунта в этой категории людей не будет. Но будет злость, которую пропаганда будет правильно направлять, и войну это не остановит.

Другое дело, что введение санкций против олигархов и чиновников имело бы больше эффекта, и не персональные против как-то 500 человек, а массовые. Например, санкции для всего менеджмента Газпрома, всех чиновников Министерства обороны или для всех сотрудников высшего и среднего звена Сбербанка.

Такие санкции тем более эффективны, что не все российские олигархи, по факту, кошельки Путина. Проблема в том, что санкции против них запущены с существенным опозданием, Россия почти полгода собирала войска у границ Украины, но санкции появляются только сейчас, Запад помедлил. Теперь эффекта от этих санкций нужно ждать дольше, крупным бизнесменам должно стать некомфортно, а Путин для них из ресурса должен превратиться в тяжелую цену. На любой антипутинский заговор необходимо время.

— Пробует ли РФ уже сейчас организовывать так называемые grey loops [серые дыры] в третьих странах с целью обойти международные санкции?

— Я уверен, что они сейчас только об этом и думают. Пока это вряд ли получается, потому что отторжение России даже в странах, которые ранее были ее союзниками, довольно высоко. Мы видим это даже по результатам голосования в ООН по осуждению российской агрессии в Украине. Поддержали Россию только Беларусь, Эритрея, Сирия, Венесуэла и Куба. Традиционные союзники России — Индия или Китай — воздержались. Поэтому сейчас шок по всему миру настолько огромный, что вряд ли в ближайшей перспективе такие ходы России увенчаются успехом.

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