В Минобороны Британии рассказали о значении обороны Мариуполя и привлечении кадыровцев к захвату города 18 мая, 09:01 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны Британии рассказали, как Россия привлекала кадыровцев к захвату Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинская оборона Мариуполя в течение более десяти недель задержала возможность России получить полный контроль над городом.

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По данным ведомства, украинское сопротивление сорвало первые попытки оккупантов захватить ключевой город и привело к потерям личного состава, которые дорого обошлись армии РФ.

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«Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, в частности несколько тысяч чеченских боевиков, в основном сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях», — говорится в сообщении.

В британском Минобороны подчеркнули, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений национальной гвардии, которые обычно занимаются поддержанием власти главы Чеченской Республики Рамазана Кадырова.

Кадыров, вероятно, держит этот контингент под личным контролем, а его двоюродный брат Адам Делимханов, по всей вероятности, действовал в качестве чеченского полевого командира в Мариуполе, отметили в ведомстве.

«Применение в боях таких разрозненных сил свидетельствует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, и, скорее всего, усиливает проблемы неупорядоченности командования, которые и дальше продолжают усложнять действия РФ», — добавили в Минобороны Британии.



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