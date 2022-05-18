В Минобороны Британии рассказали о значении обороны Мариуполя и привлечении кадыровцев к захвату города
В Минобороны Британии рассказали, как Россия привлекала кадыровцев к захвату Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинская оборона Мариуполя в течение более десяти недель задержала возможность России получить полный контроль над городом.
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По данным ведомства, украинское сопротивление сорвало первые попытки оккупантов захватить ключевой город и привело к потерям личного состава, которые дорого обошлись армии РФ.
«Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, в частности несколько тысяч чеченских боевиков, в основном сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях», — говорится в сообщении.
В британском Минобороны подчеркнули, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений национальной гвардии, которые обычно занимаются поддержанием власти главы Чеченской Республики Рамазана Кадырова.
Кадыров, вероятно, держит этот контингент под личным контролем, а его двоюродный брат Адам Делимханов, по всей вероятности, действовал в качестве чеченского полевого командира в Мариуполе, отметили в ведомстве.
«Применение в боях таких разрозненных сил свидетельствует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, и, скорее всего, усиливает проблемы неупорядоченности командования, которые и дальше продолжают усложнять действия РФ», — добавили в Минобороны Британии.
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