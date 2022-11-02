Ненасытная царица и свободные горцы. Как Кавказ и в частности Чечня оказались в составе Российской империи 2 ноября, 10:50 Эксклюзив НВ Петр Грузинский. Горцы покидают аул с приближением российского войска. Фрагмент. 1872 год. (Фото:Государственный Русский музей, Санкт-Петербург)

Как шейх Мансур в XVIII веке учил любить даже иноверцев, однако из-за оккупационной политики россиян поднял против них весь Северный Кавказ.

Мобилизация Дагестана в защиту Крыма в 1785 году сорвалась так же, как и сейчас во время агрессии Кремля против Украины. Только тогда мусульманские народы, жившие между Каспийским и Черным морями, поднялись против России. Их возглавил чеченский духовный лидер шейх Мансур.

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Его имя носит сейчас батальон добровольцев, сражающийся с российскими оккупантами на стороне Вооруженных сил Украины.

«Он обладал мужественной, притягательной внешностью и, несмотря на то, что не знал грамоты, обладал необычайным даром речи. Был так высок, что в толпе людей казалось, словно он сидит верхом на коне», — рассказывал о Мансуре его последователь Шамиль, родившийся через три года после смерти духовного лидера.

За два года до восстания Мансура произошла первая российская аннексия Крыма, а при этом и всего Азовского побережья — давних территориальных интересов Турции. Тогда же на верность императрице Екатерине II присягнул и картли-кахетинский царь Ираклий II. Грузинские элиты испытывали определенную приверженность к России из-за общих православных обрядов. Хотя, воспринимая ее как более сильного союзника против Турции, они медленно шли в ту же геополитическую ловушку, в которую в свое время попал Богдан Хмельницкий. Уже в 1803 году Петербург поставил в Грузии свою администрацию.

Следовательно, Петербург существенно усиливал свое присутствие на северных и восточных берегах Черного моря. Но путь к взятой под крыло православной Грузии пролегал через территории многочисленных мусульманских народов Кавказа. Стабильные мирные отношения с ними должна была гарантировать сеть крепостей по линии Кизляр — Моздок — Владикавказ, возведенных по приказу Екатерины II. Основными звеньями между ними становились казацкие станицы, под которые отводились лучшие горные земли.

Кавказский край в 1801–1813 годах. Зеленым обозначены границы владений Российской империи, красным – границы Османской. / Фото: Составил подполковник Томкеев в военно-историческом отделе при штабе Кавказского военного округа. Тифлис, 1901 год.

Кто начал первым

В год аннексии Крыма, то есть в 1783-м, Мансуру, уроженцу знатного чеченского рода из поселка Алды, в то время было едва за 20, и он еще учился суфийской мудрости в соседнем Дагестане.

Сложно сказать, почему слова именно этого молодого человека, не умевшего ни читать, ни писать, воспринимались как мобилизационный призыв, когда он вернулся на родину в 1784 году. Мансур начал проповедовать строгое соблюдение чистого и аскетического ислама. А это предполагало запрет на употребление алкоголя, табака, а также на воровство и кровную месть. Он объявил газават — кавказский вариант джихада, священной войны, прежде всего, против адата — доисламских законов. И совсем скоро к перечню всего враждебного добавились и россияне, проявившие себя как оккупанты.

Историк Михаил Корольков писал, что Мансур от соотечественников сначала «требовал относиться с любовью друг к другу, не исключая иноверцев. Насколько велико было моральное влияние этого человека, можно судить по тому, что всегда воинственные чеченцы, непримиримые враги русских, изменили свое отношение, и проявление дружбы к россиянам не было редким исключением». А когда однажды молодой джигит из Алды по имени Бурсан дерзнул наскочить на русское поселение, шейх велел вернуть семеро украденных лошадей и плененного погонщика. Но какие-то недоброжелатели Мансура извратили обстоятельства кражи и оговорили шейха в глазах российских командиров: мол, это он подстрекает чеченцев.

Утром 6 июля 1785 года отряды под руководством царского полковника Николая Пиери подошли к Алде и подожгли поселок с нескольких сторон. Перед этим Мансур якобы вот-вот должен был отправить к россиянам гонца с извинениями. В любом случае, войска из-за Моздокской линии устроили несоизмеримое возмездие — Алды с поселениями вокруг были разграблены, их жители перебиты, саклю шейха сравняли с землей.

Россияне ослабли. Их нужно добавлять – Ислам Белокиев, батальон имени шейха Мансура https://www.youtube.com/watch?v=OWwB0ozPi9Q

«Военные действия против России начал не Мансур, а наоборот, в 1785 году экспедиционный отряд полковника Пьери напал на Алды и только после этого начались вооруженные выступления чеченцев, к которым впоследствии присоединились дагестанцы и кабардинцы», — объясняет современный чеченский историк Шахрудин Гапуров.