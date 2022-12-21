«Зависит от ВСУ». Молдавский политолог рассказал о двух кремлевских сценариях соединения РФ с Приднестровьем

21 декабря, 11:44
Эксклюзив НВ
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Приднестровье (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)

Приднестровье (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)

Россия может начать новое наступление на Молдову уже в начале 2023 года, заявил глава молдавской Службы информации и безопасности Александру Мустяцэ.

Действительно, в России были и остаются планы формирования сухопутного коридора по территории Украины в Приднестровье, объяснил в эфире Радио НВ молдавский политолог Алексей Тулбуре:

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«Открыто говорили представители военно-политического руководства РФ о том, что в российской армии есть планы взять Николаев, Одессу и прорваться южным коридором к Приднестровью. И только героические действия ВСУ предотвратили этот сценарий».

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И сейчас на фоне дискуссии о возможной атаке на Украину с Беларуси, появился сценарий прорыва к Приднестровью северным коридором, считает политолог:

«Все это зависит от того, как будут идти дела на фронте, как ВСУ будут сопротивляться такому развитию событий. Поэтому да, в планах РФ остается прорыв к Приднестровью либо югом, либо севером, но все это пока маловероятно, учитывая ситуацию на фронтах».

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В то же время Тулбуре предполагает, что это могла быть российская дезинформация:

«Допускаю мысль о том, что могли подбросить эту информацию. Я вижу и слежу за информацией, которая касается возможной атаки с территории Беларуси на Украину. Некоторые эксперты говорят, что это дезинформация, которая заставляет Украину держать на северном направлении определенные войска и соединения, не позволяя им участвовать в боевых действиях на востоке и юге».

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Редактор: Юлия Козина

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Молдова Приднестровье Радио НВ Украина-Молдова Война России против Украины

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