Беларусь поможет. Как Россия может отомстить Литве, избежав ответа НАТО — политолог 25 июня, 12:23 Цей матеріал також доступний українською 18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал, как Россия может отомстить Литве за «блокаду» Калининградской области, избежав ответа НАТО.



«В логике россиян блокада грузов Литвой — первый шаг к захвату Калининграда», — сказал Преображеский.

По словам политолога, подход России к Калининградской области сформировался еще в 1990-е годы — ее считают эксклавом, который надо постоянно оборонять, иначе Европа его отнимет

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«Поэтому, как только самосбывающийся прогноз спустя 30 лет начинает накладываться на войну в Украине, все сразу включаются на полную, и у силовиков, и у военных России есть готовая модель как реагировать», — объяснил он.

Политолог считает, что, несмотря на то, что глава администрации Калининградской области Антон Алиханов инициировал переговоры с Литвой, «Кремль продолжит ею заниматься в своей стилистике, то есть, силовым образом гарантировать транзит».

Преображенский согласился, что частью плана РФ по ответу Литве является регистрация в Госдуме законопроекта о непризнании факта независимости Литвы.

«Но процессы начались еще раньше, когда небо над Европой стало закрытым для России. Именно тогда начались первые серьезные поставки ПВО в Беларусь, которые, на самом деле, для войны с Украиной в том направлении не особенно были нужны, а вот для закрытия части неба над Литвой — вполне полезны», — добавил он.

По мнению политолога, Россия может частично закрыть небо над Литвой — «над кратчайшим путем в Калининград, а именно — над Сувалкским коридором» — и запустить там как гражданский, так и грузовой воздушный транзит.

«Переброска части военных мощностей в Беларусь ближе к границе с Польшей и Литвой обслуживает, по-видимому, именно эти цели», — считает Преображенский.

При этом, по его словам, такой акт агрессии со стороны России «позволит странам НАТО не участвовать в поддержке Литвы или сказать, что пока оснований для радикальных действий нет».

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией

Такое решение было принято на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

20 июня в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы из-за запрета на транзит.



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