Ответственность за преступление агрессии. Россия может лишиться части территорий и наступательного оружия — профессор Василенко 3 июня, 20:54 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в румынском Бухаресте (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Ответственность России за агрессию против Украины может предусматривать лишение ее части территорий, особенно полученных незаконным путем. Такое мнение высказал профессор Киево-Могилянской академии Владимир Василенко в публикации для Киевского форума по безопасности.

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«В случае России должны быть: демонтирована система пропаганды рашистской идеологии, а сама идеология запрещена; реформированы карательные органы, в первую очередь ФСБ; созданы условия для свободного самоопределения народов и наций, которые были в свое время повержены кремлевским империализмом и сейчас насильственно удерживаются в составе России; деоккупированы неправомерно захваченные в прошлом территории других государств», — сказано в публикации Василенко Антипутинская коалиция — гарантии безопасности для всех.



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Также, по мнению профессора, страну-агрессора нужно лишить статуса постоянного члена Совбеза ООН, изъять у нее все оружие, использование которой запрещено международным гуманитарным правом, и запретить оснащать российскую армию наступательным оружием.

Василенко считает, что вместе с Россией к ответственности нужно привлечь Беларусь. Он отметил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко и его приспешники среди высшего руководства страны «исполняют функции оккупационной администрации, которая находится под тотальным контролем путинской России».

«Учитывая тот факт, что в нападении на Украину собственно вооруженные силы Республики Беларусь непосредственного участия не принимали и что разрешение на использование ее территории вооруженными силами РФ было санкционировано администрацией, возглавляемой самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, ответственность белорусского государства может быть ограничена уголовным наказанием лично Лукашенко и отдельных лояльных ему представителей высшего белорусского военно-политического руководства», — также сказано в публикации.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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