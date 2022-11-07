Сунак воспринимает вторжение РФ в Украину так же серьезно, как Джонсон и Трасс — посол Британии

7 ноября, 13:42
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Риши Сунак после официального избрания на пост нового премьера Британии позвонил Зеленскому (Фото:Henry Nicholls/File Photo/Reuters)

Риши Сунак после официального избрания на пост нового премьера Британии позвонил Зеленскому (Фото:Henry Nicholls/File Photo/Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак воспринимает полномасштабное вторжение России в Украину так же серьезно, как и его предшественники Борис Джонсон и Лиз Трасс.

Об этом рассказала чрезвычайный и полномочный посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в интервью Интерфакс-Украина.

«Я не думаю, что кто-нибудь мог бы обвинить Риши Сунака в том, что он не считает приоритетом вопрос вторжения РФ в Украину или не считает его важным. У него есть достаточно важные внутренние экономические вопросы, на которые он должен обращать внимание, и он это делает. Но у меня нет ощущения, что он воспринимает это вторжение менее серьезно, чем Лиз Трасс или Борис Джонсон»", — отметила он.

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Посол напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, которому позвонил Сунак после утверждения на посту британского премьера.

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Симмонс также добавила, что это был его собственный выбор и показало важный сигнал преемственности.

Дипломат обратила внимание на то, что Сунак был британским канцлером до и после вторжения РФ в Украину, и именно Казначейство играло лидирующую роль во введении санкций.

«Они очень тесно сотрудничают с Министерством иностранных дел по этому вопросу, но лидером было именно Казначейство, и Великобритания наложила санкции на большее количество физических и юридических лиц, чем кто-либо другой в мире. Мы ввели санкции против почти 1200 человек, около 120 организаций», — резюмировала она.

25 октября Риши Сунак был официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения.

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Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.

После своего назначения Сунак провел ряд переговоров с мировыми лидерами, в частности с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Во время разговоров обсуждалось продолжение поддержки Украины в борьбе с РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Борис Джонсон Мелинда Симмонс Лиз Трасс Война России против Украины Риши Сунак

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